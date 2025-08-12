Apple готовит доступный MacBook с чипом от iPhone 16 Pro — Finance.ua

Apple готовит доступный MacBook с чипом от iPhone 16 Pro 12.08.2025, 02:03 — Технологии&Авто

Apple готовит доступный MacBook с чипом от iPhone 16 Pro

Apple работает над новым доступным MacBook с ценой от $599 до $699. Модель якобы получит процессор A18 Pro с iPhone 16 Pro и 12,9-дюймовый дисплей. Массовое производство планируется начать в третьем квартале этого года.

Об этом сообщает Digitimes

Часть информации, по словам Digitimes, происходит от источников, связанных с Quanta — крупным тайваньским производителем, собирающим ноутбуки для Apple, Dell и HP.

В отличие от текущих MacBook, использующих чипы M-серии, бюджетная версия получит мобильный процессор A18 Pro. Он имеет:

2 продуктивных ядра Everest (4,05 ГГц)

4 энергоэффективных ядра Sawtooth (2,42 ГГц)

встроенный 6-ядерный GPU с 768 шейдерами (до 1,5 ГГц) Чип изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC N3E. Хотя его производительность будет уступать M-серии, оптимизация macOS под архитектуру Arm может обеспечить достойный уровень быстродействия.

Дисплей и возможные компромиссы

Новый MacBook будет иметь 12,9-дюймовый экран — меньше 13,6-дюймового у MacBook Air. Ожидается, что для снижения цены Apple может снизить не только диагональ, но и характеристики дисплея: яркость, цветовой охват и другие параметры.

Память и хранилище

Аналитики прогнозируют минимальные конфигурации оперативной памяти и накопителя, чтобы стимулировать пользователей переходить на более дорогие модели MacBook Air или конфигурации с доплатой.

