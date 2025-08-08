Apple увеличивает инвестиции в США до $600 млрд за четыре года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple увеличивает инвестиции в США до $600 млрд за четыре года

Технологии&Авто
8
Apple увеличивает инвестиции в США до $600 млрд за четыре года
Apple увеличивает инвестиции в США до $600 млрд за четыре года
Компания Apple дополнительно инвестирует в расширение своей деятельности в США $100 млрд.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
По его словам, Apple увеличит инвестиционные обязательства в США до 600 млрд долларов на ближайшие четыре года.
«Это больше, чем они сначала собирались инвестировать, и это самая большая инвестиция, которую когда-либо делала Apple в Америку и где-либо», — рассказал Трамп.
Читайте также
Он уточнил, что новая «Программа американского производства» направлена на возвращение цепочек поставок и высокотехнологичного производства Apple в Соединенные Штаты.
Как пояснил глава Белого дома, США намерены ввести импортную пошлину в размере около 100% на чипы и полупроводники. При этом если чипы сделаны в США, они будут освобождены от пошлин.
Apple потратила миллиарды долларов за последнее время из-за введения администрацией Трампа дополнительных пошлин, которые распространяются, в частности, на продукцию компании, произведенную за границей.
Читайте также
Новые инвестиции будут включать в себя запуск «Программы американского производства», направленной на перенос большей части цепочки поставок Apple в Соединенные Штаты. Еще одной целью программы будет стимулирование других американских компаний к производству компонентов на внутреннем рынке.
Таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стоили Apple 800 миллионов долларов в июньском квартале. Прогнозируемые расходы компании на сентябрьский квартал составляют 1,1 млрд долларов.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems