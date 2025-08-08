Apple увеличивает инвестиции в США до $600 млрд за четыре года — Finance.ua

Apple увеличивает инвестиции в США до $600 млрд за четыре года Сегодня 03:37 — Технологии&Авто

Apple увеличивает инвестиции в США до $600 млрд за четыре года

Компания Apple дополнительно инвестирует в расширение своей деятельности в США $100 млрд.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Apple увеличит инвестиционные обязательства в США до 600 млрд долларов на ближайшие четыре года.

«Это больше, чем они сначала собирались инвестировать, и это самая большая инвестиция, которую когда-либо делала Apple в Америку и где-либо», — рассказал Трамп.

Он уточнил, что новая «Программа американского производства» направлена на возвращение цепочек поставок и высокотехнологичного производства Apple в Соединенные Штаты.

Как пояснил глава Белого дома, США намерены ввести импортную пошлину в размере около 100% на чипы и полупроводники. При этом если чипы сделаны в США, они будут освобождены от пошлин.

Apple потратила миллиарды долларов за последнее время из-за введения администрацией Трампа дополнительных пошлин, которые распространяются, в частности, на продукцию компании, произведенную за границей.

Новые инвестиции будут включать в себя запуск «Программы американского производства», направленной на перенос большей части цепочки поставок Apple в Соединенные Штаты. Еще одной целью программы будет стимулирование других американских компаний к производству компонентов на внутреннем рынке.

Таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стоили Apple 800 миллионов долларов в июньском квартале. Прогнозируемые расходы компании на сентябрьский квартал составляют 1,1 млрд долларов.

