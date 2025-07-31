Apple выпустила шестое большое обновление iOS 18 для iPhone — Finance.ua
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Apple выпустила шестое большое обновление iOS 18 для iPhone

Технологии&Авто
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Apple выпустила шестое большое обновление iOS 18 для iPhone
Apple выпустила шестое большое обновление iOS 18 для iPhone
Компания Apple выпустила стабильную версию iOS 18.6 — это уже шестое крупное обновление для операционной систем iOS 18. ПО вышло более чем через два месяца после релиза iOS 18.5.
Загрузить новую прошивку на совместимые iPhone можно «по воздуху» через настройки устройства. Обновление весит около 900 МБ.
Apple выпустила шестое большое обновление iOS 18 для iPhone
iOS 18.6 исправляет ошибку в приложении «Фото», из-за которой пользователи не могли делиться памятными видео. В заметках к релизу Apple отмечает: «Это обновление содержит важные исправления ошибок и улучшение безопасности, а также устраняет проблему в „Фото“, что мешало делиться памятными видео».
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Кроме того, iOS 18.6 вносит изменения в правила App Store в Европейском Союзе. Пользователи iPhone в ЕС увидят новый интерфейс для установки альтернативных маркеров или программ с сайтов разработчиков.
По материалам:
mezha.media
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