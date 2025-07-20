Apple готовится к очередной волне обновлений: какие новые продукты выпустит компания — Finance.ua

Apple готовится к очередной волне обновлений: какие новые продукты выпустит компания Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Apple готовится к очередной волне обновлений: какие новые продукты выпустит компания

Осенью 2025 года Apple традиционно представит обновленные iPhone и Apple Watch, а также несколько дополнительных продуктов, среди которых новые iPad Pro с процессорами M 5 , обновленная гарнитура дополненной и виртуальной реальности Vision Pro с чипом M 4 и, вероятно, аксессуары.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самая большая активность ожидается в первой половине 2026 года. Согласно последним инсайдам, Apple готовит масштабное, хоть и эволюционное обновление ряда устройств:

MacBook Pro с чипами M 5 : 14- и 16-дюймовые модели могут появиться уже в начале 2026 года. Это будет отход от традиции запуска флагманских ноутбуков осенью — подобно релизу M 2 Pro и M 2 Max в январе 2023 года.

: 14- и 16-дюймовые модели могут появиться уже в начале 2026 года. Это будет отход от традиции запуска флагманских ноутбуков осенью — подобно релизу M Pro и M Max в январе 2023 года. iPhone 17e: Apple, похоже, переходит к ежегодному обновлению серии «e», которая является наследником бюджетной линейки iPhone SE. Модель получит чип A19, как и остальная серия iPhone 17, но останется практически идентичной по дизайну iPhone 16e.

Бюджетный iPad: компания планирует обновить самую доступную модель планшета, которая стоит $349 в США.

Обновленный iPad Air: 11- и 13-дюймовые версии планшета перейдут с чипа M 3 на новый M 4 .

на новый M . Новый внешний монитор для Mac: это первая новая модель с момента запуска Apple Studio Display в 2022 году.

Несмотря на количество анонсов, ожидаются преимущественно незначительные изменения: новые процессоры, улучшение производительности без радикальных редизайнов.

Большинство устройств останутся в знакомых корпусах, без существенных обновлений внешнего вида.

Однако есть потенциально интересное исключение — умный дисплей для дома, над которым Apple работает уже больше года.

Это устройство выведет компанию в новую для нее категорию, однако даже если оно появится в 2026 году, это будет с опозданием на несколько лет по сравнению с аналогами от Amazon, Google и других.

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