Apple готовится к очередной волне обновлений: какие новые продукты выпустит компания — Finance.ua
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Apple готовится к очередной волне обновлений: какие новые продукты выпустит компания

Технологии&Авто
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Apple готовится к очередной волне обновлений: какие новые продукты выпустит компания
Apple готовится к очередной волне обновлений: какие новые продукты выпустит компания
Осенью 2025 года Apple традиционно представит обновленные iPhone и Apple Watch, а также несколько дополнительных продуктов, среди которых новые iPad Pro с процессорами M5, обновленная гарнитура дополненной и виртуальной реальности Vision Pro с чипом M4 и, вероятно, аксессуары.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самая большая активность ожидается в первой половине 2026 года. Согласно последним инсайдам, Apple готовит масштабное, хоть и эволюционное обновление ряда устройств:
  • MacBook Pro с чипами M5: 14- и 16-дюймовые модели могут появиться уже в начале 2026 года. Это будет отход от традиции запуска флагманских ноутбуков осенью — подобно релизу M2 Pro и M2 Max в январе 2023 года.
  • iPhone 17e: Apple, похоже, переходит к ежегодному обновлению серии «e», которая является наследником бюджетной линейки iPhone SE. Модель получит чип A19, как и остальная серия iPhone 17, но останется практически идентичной по дизайну iPhone 16e.
  • Бюджетный iPad: компания планирует обновить самую доступную модель планшета, которая стоит $349 в США.
  • Обновленный iPad Air: 11- и 13-дюймовые версии планшета перейдут с чипа M3 на новый M4.
  • Новый внешний монитор для Mac: это первая новая модель с момента запуска Apple Studio Display в 2022 году.
Несмотря на количество анонсов, ожидаются преимущественно незначительные изменения: новые процессоры, улучшение производительности без радикальных редизайнов.
Большинство устройств останутся в знакомых корпусах, без существенных обновлений внешнего вида.
Однако есть потенциально интересное исключение — умный дисплей для дома, над которым Apple работает уже больше года.
Это устройство выведет компанию в новую для нее категорию, однако даже если оно появится в 2026 году, это будет с опозданием на несколько лет по сравнению с аналогами от Amazon, Google и других.
По материалам:
mezha.media
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