Apple обжалует €500 миллионов штрафа ЕС за нарушение правил конкуренции — Finance.ua
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Apple обжалует €500 миллионов штрафа ЕС за нарушение правил конкуренции

Фондовый рынок
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Apple обжалует €500 миллионов штрафа ЕС за нарушение правил конкуренции
Apple обжалует €500 миллионов штрафа ЕС за нарушение правил конкуренции
Американская корпорация Apple подала апелляцию на решение Европейской комиссии оштрафовать ее на 500 млн евро за нарушение правил конкуренции ЕС для крупных технологических компаний.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на спикера компании.
«Запросы Комиссии выходят далеко за рамки того, что требует закон», — сказала спикер Apple Эмма Уилсон в своем заявлении.
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В апреле исполнительный орган ЕС оштрафовал Apple за нарушение Акта цифровых рынков ЕС (DMA) по правилам, регулирующим коммуникацию разработчиков приложений со своими клиентами.
Apple утверждает, что Комиссия «указывает, как мы управляем нашим магазином, и навязывает бизнес-условия, которые запутывают разработчиков и вредят пользователям».
Апелляция сосредоточена на двух ключевых сферах: якобы принудительном распределении Комиссией предложений услуг на уровни и «незаконном» расширении определения в DMA «управление».
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Apple утверждает, что расширенное определение понятия «управление», предложенное исполнительной властью ЕС, теперь включает рекламные акции в приложениях и альтернативные платежные сервисы, а также требования по ссылкам на конкурирующие торговые площадки приложений, что, по мнению Apple, коренным образом меняет первоначальное намерение закона.
Сообщается, что это обращение было сделано после того, как 26 июня компания Apple объявила о внесении изменений в правила приложения App Store в ЕС, чтобы выполнить требования Европейской комиссии.
В настоящее время Комиссия оценивает, достаточны ли эти изменения для выполнения апрельского решения, и может применить ежедневные штрафы, если они будут недостаточными, пишет издание.
По материалам:
Укрінформ
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