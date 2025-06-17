Apple грозит штраф в ЕС: причины — Finance.ua

Apple грозит штраф в ЕС: причины Сегодня 03:49 — Фондовый рынок

Apple грозит штраф в ЕС: причины

В конце мая Еврокомиссия уже выдала Apple предписание по устранению нарушений регионального Закона о цифровых рынках в части свободы выбора для потребителя по осуществлению платежей в экосистеме этой компании.

Читайте также Когда Apple выпустит обновленный Siri с AI

Регуляторы отвели Apple тридцать дней на устранение нарушений, но если компания не уложится до конца этого срока, ей грозят большие оборотные штрафы.

Напомним, предметом спора является сформированная практика оплаты услуг сторонних разработчиков через фирменный магазин приложений App Store, которая предусматривает комиссию в пользу Apple в размере от 15 до 30% платежа. Европейские власти настаивают, что у потребителя есть право пользоваться сторонними платежными системами, и Apple должна открыто и ясно говорить об этом своим клиентам.

Читайте также Apple, Google и X интегрируют криптовалюты в свои сервисы

По факту, Apple в прошлом году разрешила платить через сторонние сервисы, но не отказалась от комиссий за проведение подобных транзакций. Европейские регуляторы убеждены, что подобные расчеты не должны быть обременительными для разработчиков и конечных пользователей, оставаясь бесплатными.

Как сообщает Bloomberg, до 26 июня европейские регуляторы ожидают от Apple соответствующих шагов по выполнению этих требований, и если возникнет просрочка с их реализацией, то каждый день обойдется компании в 5% оборотной выручки от соответствующих транзакций по всему миру.

Представители Apple упрекнули Еврокомиссию в стремительном изменении своих требований, в результате чего компания теряется в том, какие ее действия могли бы считаться отвечающими требованиям регулятора. По словам представителей компании, на обеспечение соответствия данным требованиям уходят «сотни тысяч часов» работы. Apple также не устраивает, что она должна открывать доступ к своей технологической инфраструктуре бесплатно.

Читайте также Что нового в операционной системе iOS 26 от Apple

В прошлом году ей пришлось заплатить штраф в размере 1,8 млрд евро за блокирование доступа к конкурирующим стриминговым музыкальным сервисам для пользователей iPhone. По решению Еврокомиссии Apple также должна будет вернуть в бюджет Ирландии 13 млрд евро налогов. Разработчикам сторонних приложений был предоставлен доступ к фирменной инфраструктуре платежей Apple через NFC именно благодаря усилиям антимонопольных органов.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.