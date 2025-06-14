Что нового в операционной системе iOS 26 от Apple — Finance.ua

Что нового в операционной системе iOS 26 от Apple Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Что нового в операционной системе iOS 26 от Apple

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 26 для iPhone с новым дизайном Liquid Glass, функциями Apple Intelligence и расширенными возможностями в ряде приложений.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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«Пользовательский опыт стал более отчетливым и персонализированным, начиная с экрана блокировки и главного экрана и заканчивая новыми возможностями в программе „Телефон“ и „Сообщения“, которые помогают пользователям сосредоточиться на связях, имеющих для них наибольшее значение. А благодаря новым мощным возможностям Apple Intelligence, интегрированным во всю систему, пользователи могут выполнять свои дела проще, чем когда-либо», — сказал старший вице-президент Apple по программной инженерии Крейг Федериги.

Новый дизайн теперь в стиле Liquid Glass с эффектом прозрачности и обновленными виджетами, который распространяется на главный экран и экран блокировки.

Функции Apple Intelligence на основе искусственного интеллекта теперь интегрированы в новую систему.

Так, функция Live Translation будет использоваться в таких приложениях, как Телефон, Сообщения и FaceTime, что может помочь пользователям общаться на разных языках, переводя текст и аудио в режиме реального времени.

Кроме того, пользователи смогут запрашивать ChatGPT о том, что они видят на экране, чтобы узнать больше, а также искать в Google, Etsy или других поддерживаемых приложениях, чтобы найти похожие изображения и продукты.

Также компания обновила функции Genmoji и Image Playground, которые, в частности, упрощают процесс создания собственных эмодзи.

В новой операционной системе появилась функция Call Screening. Она позволяет получить информацию от звонящего и предоставляет пользователям данные, необходимые, чтобы решить, принимать или отклонять вызов.

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CarPlay также получил обновленный дизайн, поддержку Tapbacks, закрепленных чатов, виджетов и Live Activities. А в Apple Music теперь добавлен перевод текстов песен.

Ожидается, что обновление iOS 26 будет доступно осенью, а первый бета-сборник появится в ближайшее время.

Теперь операционные системы для устройств Apple будут обозначаться не номером версии, а годом выпуска для устранения путаницы среди пользователей и разработчиков.

Компания будет ориентироваться не на текущий, а на следующий календарный год по аналогии с автомобильными брендами.

Укрінформ По материалам:

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