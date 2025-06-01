OpenAI и дизайнер Apple создают ИИ-устройство без экрана, которое носят на шее — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI и дизайнер Apple создают ИИ-устройство без экрана, которое носят на шее

Технологии&Авто
6
OpenAI и дизайнер Apple создают ИИ-устройство без экрана, которое носят на шее
OpenAI и дизайнер Apple создают ИИ-устройство без экрана, которое носят на шее
Новый ИИ-гаджет от OpenAI и легендарного дизайнера Apple Джонни Айва будет немного больше AI Pin, не будет иметь дисплея и будет носиться на шее. Массовое производство прогнозируется на 2027 год, а местом производства может стать Вьетнам.
Аналитик Apple Мин-Чи Куо на своей странице в соцсети X поделился вероятными деталями о новом девайсе.

Каким будет новый девайс

По его словам, у устройства будет компактный размер и минималистичный вид в стиле iPod Shuffle — известного плеера Apple, не имевшего экрана, но отличавшегося простотой и функциональностью.
Читайте также
ИИ-гаджет, как утверждает Куо, будет немного больше AI Pin — амбициозный, но провальный продукт компании Humane.
В то же время, в отличие от последнего, новинка OpenAI будет крепиться на шее, а не на одежде.
В устройстве не будет дисплея, однако он получит микрофоны и камеры для голосового взаимодействия и распознавания окружающей среды. Пользователи смогут подключать его к смартфонам или компьютерам.
Читайте также
О сотрудничестве OpenAI с Джонни Айвом стало известно еще в прошлом году. Их цель — создать «радикально новый интерфейс для взаимодействия с искусственным интеллектом», который мог бы стать альтернативой привычным смартфонам. Проект поддерживает Инвестфонд Thrive Capital, а также компания SoftBank.
Аналитик считает, что массовое производство гаджета начнется не ранее 2027 года.
Причем сбор и поставка продукта планируется за пределами Китая, чтобы избежать геополитических рисков. Самым вероятным вариантом на этом этапе является Вьетнам.
Читайте также
Интересно, что CEO OpenAI Сэм Альтман, называющий гаджет «самым крутым технологическим устройством, которое когда-нибудь видывал мир», уже испытывает его у себя дома.
А дизайнер @ BenGeskin на основе известных деталей уже создал первые концепт-рендеры — и они действительно напоминают эстетику старой Apple.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems