OpenAI и дизайнер Apple создают ИИ-устройство без экрана, которое носят на шее — Finance.ua

OpenAI и дизайнер Apple создают ИИ-устройство без экрана, которое носят на шее 01.06.2025, 02:03 — Технологии&Авто

OpenAI и дизайнер Apple создают ИИ-устройство без экрана, которое носят на шее

Новый ИИ-гаджет от OpenAI и легендарного дизайнера Apple Джонни Айва будет немного больше AI Pin, не будет иметь дисплея и будет носиться на шее. Массовое производство прогнозируется на 2027 год, а местом производства может стать Вьетнам.

Аналитик Apple Мин-Чи Куо на своей странице в соцсети X поделился вероятными деталями о новом девайсе.

Каким будет новый девайс

По его словам, у устройства будет компактный размер и минималистичный вид в стиле iPod Shuffle — известного плеера Apple, не имевшего экрана, но отличавшегося простотой и функциональностью.

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ИИ-гаджет, как утверждает Куо, будет немного больше AI Pin — амбициозный, но провальный продукт компании Humane.

В то же время, в отличие от последнего, новинка OpenAI будет крепиться на шее, а не на одежде.

В устройстве не будет дисплея, однако он получит микрофоны и камеры для голосового взаимодействия и распознавания окружающей среды. Пользователи смогут подключать его к смартфонам или компьютерам.

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О сотрудничестве OpenAI с Джонни Айвом стало известно еще в прошлом году. Их цель — создать «радикально новый интерфейс для взаимодействия с искусственным интеллектом», который мог бы стать альтернативой привычным смартфонам. Проект поддерживает Инвестфонд Thrive Capital, а также компания SoftBank.

Аналитик считает, что массовое производство гаджета начнется не ранее 2027 года.

Причем сбор и поставка продукта планируется за пределами Китая, чтобы избежать геополитических рисков. Самым вероятным вариантом на этом этапе является Вьетнам.

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Интересно, что CEO OpenAI Сэм Альтман, называющий гаджет «самым крутым технологическим устройством, которое когда-нибудь видывал мир», уже испытывает его у себя дома.

А дизайнер @ BenGeskin на основе известных деталей уже создал первые концепт-рендеры — и они действительно напоминают эстетику старой Apple.

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