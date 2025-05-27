Apple готовит редизайн всех своих ОС под кодовым названием Solarium — Finance.ua
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Apple готовит редизайн всех своих ОС под кодовым названием Solarium

Технологии&Авто
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Apple готовит редизайн всех своих ОС под кодовым названием Solarium
Apple готовит редизайн всех своих ОС под кодовым названием Solarium
Apple готовит масштабное обновление дизайна своих операционных систем, которое коснется не только iOS, iPadOS и macOS, но и tvOS, watchOS и visionOS.
Проект имеет кодовое название Solarium и станет самым значительным визуальным изменением со времен iOS 7. Об этом пишет Марк Гурман из Bloomberg.
Интерфейс Solarium получит элементы из visionOS — системы, созданной для гарнитуры Vision Pro. Компания стремится унифицировать внешний вид своих систем и сделать устройства более удобными.
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Разработчики получат доступ к фреймворкам Apple Intelligence на базе встроенных LLM-компонентов. Это должно помочь создать больше ИИ-приложений для платформ Apple. В то же время, компания пока не демонстрирует прорывов в генеративном ИИ — в отличие от Google или Microsoft.
Предполагается, что компания представит редизайн Solarium на WWDC 2025, которая начнется 9 июня.
Напомним, недавно инсайдер и YouTube-блогер по каналу Front Page Tech Джон Проссер опубликовал новое видео, в котором показал рендеры возможного дизайна iOS 19. По словам автора, они основаны на подлинных материалах из внутренних источников Apple.
По материалам:
mezha.media
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