Apple готовит редизайн всех своих ОС под кодовым названием Solarium — Finance.ua

Apple готовит редизайн всех своих ОС под кодовым названием Solarium 27.05.2025, 02:29 — Технологии&Авто

Apple готовит редизайн всех своих ОС под кодовым названием Solarium

Apple готовит масштабное обновление дизайна своих операционных систем, которое коснется не только iOS, iPadOS и macOS, но и tvOS, watchOS и visionOS.

Проект имеет кодовое название Solarium и станет самым значительным визуальным изменением со времен iOS 7. Об этом пишет Марк Гурман из Bloomberg.

Интерфейс Solarium получит элементы из visionOS — системы, созданной для гарнитуры Vision Pro. Компания стремится унифицировать внешний вид своих систем и сделать устройства более удобными.

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Разработчики получат доступ к фреймворкам Apple Intelligence на базе встроенных LLM-компонентов. Это должно помочь создать больше ИИ-приложений для платформ Apple. В то же время, компания пока не демонстрирует прорывов в генеративном ИИ — в отличие от Google или Microsoft.

Предполагается, что компания представит редизайн Solarium на WWDC 2025, которая начнется 9 июня.

Напомним, недавно инсайдер и YouTube-блогер по каналу Front Page Tech Джон Проссер опубликовал новое видео, в котором показал рендеры возможного дизайна iOS 19. По словам автора, они основаны на подлинных материалах из внутренних источников Apple.

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