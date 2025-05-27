Apple будет обновлять дизайн iPhone каждый год до 2027-го — Finance.ua

Apple будет обновлять дизайн iPhone каждый год до 2027-го Сегодня 23:48 — Технологии&Авто

Уже в 2025 году линейка iPhone 17 получит переделанный блок камер: он станет шире, займет больше места на задней панели, а микрофон, вспышка и LiDAR переедут вправо. Камеры по-прежнему будут размещаться слева, но весь модуль станет более заметным.

Но это только начало. Согласно утечке от Digital Chat Station, Apple планирует менять дизайн iPhone ежегодно по меньшей мере до 2027-го.

В 2026 году линейка iPhone 18 избавится от узнаваемого выреза Dynamic Island. Его заменит аккуратный круглый вырез под фронтальную камеру, а Face ID переедет под экран — тогда Apple впервые может внедрить подэкранную биометрию.

Самая амбициозная цель — iPhone 19, который ожидается в 2027 году. Это будет первый полностью полноэкранный iPhone без вырезов и отверстий: и передняя камера, и сенсоры Face ID будут спрятаны под дисплеем.

Такой темп обновлений беспрецедентен даже для Apple. Однако технология подэкранных камер пока далека от идеала, и компания может столкнуться с компромиссами.

itechua По материалам:

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