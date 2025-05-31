Apple планирует выпустить умный хаб для дома в конце 2025 года — Finance.ua

Apple планирует выпустить умный хаб для дома в конце 2025 года 31.05.2025, 00:15 — Технологии&Авто

Apple планирует выпустить умный хаб для дома в конце 2025 года

Apple планирует выпустить свой умный хаб для дома в конце 2025 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Проект, о котором заговорили еще в 2022 году, задерживался из-за трудностей с интеграцией Apple Intelligence и обновлением Siri.

Базовая версия хаба появится в продаже не раньше конца 2025 года, пишет издание.

Компания также разрабатывает продвинутую модель с роботизированной рукой, которая будет двигаться по столу, но ее релиз ожидается через 1−2 года после базовой.

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Чтобы соблюсти сроки, Apple отложит часть функций на будущие модели.

Хотя Apple не раскрывает деталей, слухи указывают на 7-дюймовый дисплей, новую операционную систему homeOS и интерфейс, похожий на StandBy в iPhone. Дизайн будет совмещать черты HomePod и iPad.

Ожидается, что базовая версия будет более доступной, а модель с роботизированной рукой будет стоить от $1000.

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