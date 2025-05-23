Не только Apple Pay: у пользователей iOS в Европе теперь есть еще одна опция — Finance.ua

Не только Apple Pay: у пользователей iOS в Европе теперь есть еще одна опция
11 лет пользователи мобильных и бесконтактных устройств Apple ждали этого момента — появилась альтернатива Apple Pay. Fintech Curve выпустила свой мобильный кошелек для iPhone. Об этом сообщает bankier.pl.
Выйти на совершенно новый рынок, утереть нос гигантам, таким как карточные организации и крупнейшие банки, и, наконец, заставить имеющихся игроков делиться доходами и данными плательщиков — только одна компания в мире могла бы совершить такой подвиг. В 2014 году Apple умело использовала стратегическую дезориентацию финансовых учреждений в США и предложила видение мобильных платежей, которое оказалось удачным. Так родился Apple Pay.
Компания из Купертино подошла к мобильным платежам в своем собственном стиле. Она сосредоточилась на использовании аппаратных функций, контролируемых изготовителем (модуль NFC и элемент безопасности). Apple закрыла свою экосистему для внешних разработчиков и оберегала это преимущество, даже когда регуляторы на нескольких рынках стали обращать внимание на монопольные хитрости.
Конец этой эры связывают с расследованием Европейской комиссии. Компании угрожало неблагоприятное решение. Гигант предпочел опередить события. В 2024 году Apple решила предложить компромисс и объявила об открытии доступа к модулю NFC и бесконтактным платежам на своей платформе. Реальных последствий этого шага пришлось немного подождать.
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22 мая 2025 года финтех-компания Curve объявила, что пользователи телефонов Apple в ЕС теперь могут использовать Curve Wallet. Мобильный кошелек, хранящий платежные карты, работает аналогично Apple Pay. Однако он имеет несколько дополнительных опций, поддерживающих управление финансами, включая возможность «перемещения» уже совершенных транзакций между платежными картами.
Стоит отметить, что европейские «случаи» — не единственная проблема с платежами, с которой Apple недавно столкнулась. Открытие доступа к бесконтактным платежам в ЕС вызвало аналогичные требования на других рынках, в том числе в США.
Гиганту пришлось сделать шаг назад. Компания из Купертино также была вынуждена прекратить монополистическую практику в магазине приложений для iOS, недавно это произошло в США.
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