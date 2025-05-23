Не только Apple Pay: у пользователей iOS в Европе теперь есть еще одна опция — Finance.ua

Не только Apple Pay: у пользователей iOS в Европе теперь есть еще одна опция Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

11 лет пользователи мобильных и бесконтактных устройств Apple ждали этого момента — появилась альтернатива Apple Pay. Fintech Curve выпустила свой мобильный кошелек для iPhone. Об этом сообщает bankier.pl

Выйти на совершенно новый рынок, утереть нос гигантам, таким как карточные организации и крупнейшие банки, и, наконец, заставить имеющихся игроков делиться доходами и данными плательщиков — только одна компания в мире могла бы совершить такой подвиг. В 2014 году Apple умело использовала стратегическую дезориентацию финансовых учреждений в США и предложила видение мобильных платежей, которое оказалось удачным. Так родился Apple Pay.

Компания из Купертино подошла к мобильным платежам в своем собственном стиле. Она сосредоточилась на использовании аппаратных функций, контролируемых изготовителем (модуль NFC и элемент безопасности). Apple закрыла свою экосистему для внешних разработчиков и оберегала это преимущество, даже когда регуляторы на нескольких рынках стали обращать внимание на монопольные хитрости.

Конец этой эры связывают с расследованием Европейской комиссии. Компании угрожало неблагоприятное решение. Гигант предпочел опередить события. В 2024 году Apple решила предложить компромисс и объявила об открытии доступа к модулю NFC и бесконтактным платежам на своей платформе. Реальных последствий этого шага пришлось немного подождать.

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22 мая 2025 года финтех-компания Curve объявила, что пользователи телефонов Apple в ЕС теперь могут использовать Curve Wallet. Мобильный кошелек, хранящий платежные карты , работает аналогично Apple Pay. Однако он имеет несколько дополнительных опций, поддерживающих управление финансами, включая возможность «перемещения» уже совершенных транзакций между платежными картами.

Стоит отметить, что европейские «случаи» — не единственная проблема с платежами, с которой Apple недавно столкнулась. Открытие доступа к бесконтактным платежам в ЕС вызвало аналогичные требования на других рынках, в том числе в США.

Гиганту пришлось сделать шаг назад. Компания из Купертино также была вынуждена прекратить монополистическую практику в магазине приложений для iOS, недавно это произошло в США.

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