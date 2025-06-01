Стало известно, когда появятся умные очки от Apple — Finance.ua

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Стало известно, когда появятся умные очки от Apple

Технологии&Авто
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Стало известно, когда появятся умные очки от Apple
Стало известно, когда появятся умные очки от Apple
Apple начнет производить большое количество прототипов умных очков в конце этого года с зарубежными поставщиками. Инженеры компании работают над тем, чтобы представить аналог Ray-Ban от Meta Platforms Inc. конце 2026 года.
Об этом сообщает известный инсайдер Марк Гурман в статье Bloomberg.

Какими будут очки Apple

Очки Apple будут иметь камеры, микрофоны и динамики, что позволит им анализировать внешний мир и принимать запросы через голосового помощника Siri.
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Они также смогут выполнять такие задачи как телефонные звонки, воспроизведение музыки, живой перевод.
Подход будет подобен подходу нынешних очков Meta и будущих устройств под управлением операционной системы Android XR от Alphabet Inc.
Конечная цель Apple — выпустить пару очков с дополненной реальностью, использующих дисплеи и другие технологии для наложения цифрового контента на изображение реального мира. Но до этого далеко.
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Значительную часть работы над очками Apple выполняет Vision Products Group, разработавшая гарнитуру Vision Pro.
Команды, работающие над умными очками Apple, все еще озабочены тем, что недостатки искусственного интеллекта компании могут подорвать внедрение нового продукта.
Очки Meta Ray-Ban и будущие очки на базе операционной системы Android выиграют от наличия мощных платформ искусственного интеллекта Llama от Meta и Gemini от Google.
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Apple пока использует Google Lens и OpenAI для анализа реального мира посредством функции визуального интеллекта iPhone.
Однако компания, по всей вероятности, захочет разработать собственную технологию для этого с будущим оборудованием.
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По материалам:
НВ
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