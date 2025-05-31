Ученые разработали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасный свет — Finance.ua

Ученые разработали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасный свет 31.05.2025, 01:09 — Технологии&Авто

Ученые разработали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасный свет

Китайские ученые разработали линзы, позволяющие видеть инфракрасный свет — участок электромагнитного спектра, невидимый для невооруженного глаза.

Об этом пишет The Guardian.

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В отличие от приборов ночного видения, эти контактные линзы не требуют источника питания, а благодаря своей прозрачности позволяют видеть как инфракрасное излучение, так и все обычные видимые цвета одновременно.

Профессор Тянь Сюэ, нейробиолог из Университета науки и технологий Китая, отметил, что эта разработка открывает путь к созданию широкого спектра контактных линз, очков и других устройств, которые будут предоставлять людям «суперзрение».

Подробнее о разработке

Чтобы расширить возможности человеческого зрения, ученые создали специальные наночастицы, которые поглощают инфракрасный свет и превращают его в обычный свет — красный, зеленый или синий.

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В своих предыдущих опытах ученые вводили эти частицы под сетчатку мышам, однако для людей искали менее инвазивный подход и сделали мягкие контактные линзы с этими частицами.

Когда люди надевали такие линзы, они могли видеть сигналы, похожие на азбуку Морзе, мигающие от инфракрасной светодиодной лампы, и определять направление, откуда идет инфракрасный свет.

Инфракрасное видение улучшалось, когда глаза были закрыты, потому что веки сильнее блокируют видимый свет, а инфракрасный проходит лучше и не мешает восприятию.

О потенциальном применении технологии

Линзы пока не могут видеть слабый инфракрасный свет, который есть в природе. Они также не помогают видеть тепло, потому что теплые вещи излучают другой тип инфракрасного света. Но ученые работают над тем, чтобы сделать их более чувствительными.

По словам профессора Тяня Сюэ, даже без полного видения инфракрасного света у этой технологии есть применение. Например, секретные сообщения, передаваемые инфракрасным светом, смогут видеть только те, кто носит такие линзы.

Он также отмечает, что эта технология может помочь людям с дальтонизмом, превращая невидимые для них цвета в те, которые они смогут увидеть.

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