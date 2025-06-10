Apple, Google и X интегрируют криптовалюты в свои сервисы — Finance.ua

Apple, Google и X интегрируют криптовалюты в свои сервисы 10.06.2025, 01:11 — Криптовалюта

Ведущие техногиганты — Apple, X (ранее Twitter), Airbnb и Google — обсуждают возможность интеграции стейблкоинов в свои платежные сервисы.

По данным источников Fortune, переговоры с криптовалютными компаниями уже начаты, и основная цель — снизить расходы на международные транзакции и сделать их более быстрыми и дешевыми. В Google Cloud подтвердили проведение тестовых транзакций в PYUSD от PayPal и назвали стейблкоины «самым большим обновлением в сфере платежей со времен SWIFT».

Apple сейчас консультируется со старшим директором Circle Мэттом Кевином. Circle является эмитентом стейблкоина USDC, занимающего вторую позицию среди «стабильных монет» с капитализацией $61 млрд. Социальная медиаплатформа X Илона Маска рассматривает интеграцию стейблкоинов в платежный сервис X Money, а Airbnb проводит консультации по обработке карт на Worldpay, чтобы уменьшить расходы.

Согласно последним данным CoinGecko, сегмент стейблкоинов впервые превысил капитализацию в $250 млрд. Наибольшую долю рынка занимает USDT от Tether с более чем $154 млрд. Эксперты отмечают, что стейблкоины уже перестали быть экспериментом и становятся важной частью финансовой системы. По словам CEO Kronos Research Хэнка Хуанга, к 2026 году рынок может удвоиться.

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Однако технологические компании сталкиваются с проблемами выбора соответствующей монеты из-за разных регуляторных ограничений. Например, Tether больше ориентирован на развивающиеся рынки, тогда как Circle недавно провела IPO, и это поднимает вопрос о ее будущем владельце. Кроме того, другие игроки, такие как Fidelity Investments, ING и Sumitomo Mitsui Financial Group также изучают возможность запуска собственных цифровых активов.

Финансовое сообщество ожидает, что рынок «стабильных монет» продолжит расти. По прогнозам Standard Chartered и Минфина США, уже к 2028 году его капитализация составит $2 трлн. Такие данные свидетельствуют о быстрой институционализации стейблкоинов и их роли в будущей глобальной финансовой архитектуре.

noworries По материалам:

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