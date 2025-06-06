JPMorgan начнет принимать биткоин-ETF как залог по кредитам — Finance.ua

JPMorgan начнет принимать биткоин-ETF как залог по кредитам 06.06.2025, 00:45 — Криптовалюта

JPMorgan начнет принимать биткоин-ETF как залог по кредитам

Крупнейший банк США JPMorgan планирует разрешить клиентам торгового и инвестиционного подразделений использовать биткоин-ETF от BlackRock в качестве обеспечения по кредитам.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В будущем банк может применить такую ​​же практику и к другим спотовым биржевым фондам на базе биткоина

Инструмент будет доступен всем клиентам — от розничных инвесторов до лиц с высоким уровнем капитала.

JPMorgan также включит криптовалютные ETF в расчет ликвидных активов. Это означает, что подобные инструменты приравнивают к традиционным при определении суммы займа под залог портфеля, уточнили в агентстве.

Ранее подобная возможность рассматривалась только в индивидуальном порядке.

В мае CEO JPMorgan Джейми Даймон подтвердил, что банк предоставит клиентам доступ к покупке биткоина, но не будет выступать его кастодианом. В сентябре 2024 года он назвал JPMorgan одним из самых больших пользователей блокчейна.

Forklog По материалам:

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