JPMorgan начнет принимать биткоин-ETF как залог по кредитам — Finance.ua

JPMorgan начнет принимать биткоин-ETF как залог по кредитам
Крупнейший банк США JPMorgan планирует разрешить клиентам торгового и инвестиционного подразделений использовать биткоин-ETF от BlackRock в качестве обеспечения по кредитам.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В будущем банк может применить такую же практику и к другим спотовым биржевым фондам на базе биткоина.
Инструмент будет доступен всем клиентам — от розничных инвесторов до лиц с высоким уровнем капитала.
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JPMorgan также включит криптовалютные ETF в расчет ликвидных активов. Это означает, что подобные инструменты приравнивают к традиционным при определении суммы займа под залог портфеля, уточнили в агентстве.
Ранее подобная возможность рассматривалась только в индивидуальном порядке.
В мае CEO JPMorgan Джейми Даймон подтвердил, что банк предоставит клиентам доступ к покупке биткоина, но не будет выступать его кастодианом. В сентябре 2024 года он назвал JPMorgan одним из самых больших пользователей блокчейна.
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