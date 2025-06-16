Когда Apple выпустит обновленный Siri с AI — Finance.ua

Когда Apple выпустит обновленный Siri с AI Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

Когда Apple выпустит обновленный Siri с AI

Apple поставила новый внутренний дедлайн: публичный релиз голосового ассистента Siri, работающего на собственных крупных языковых моделях, теперь планируется в составе iOS 26.4 в марте-апреле 2026 года.

Об этом сообщает Bloomberg

Для компании это шанс наверстать упущенное в сфере генеративного ИИ и снова сделать Siri весомым конкурентом ChatGPT и Google Gemini.

Почему Apple делает ставку на Siri LLM

Обновленный ассистент будет действовать по принципу «контекст-плюс»: он будет анализировать локальные данные — переписку, напоминания, содержимое экрана и предлагать готовые действия вместо сухих ответов. Благодаря системе App Intents Siri сможет управлять конкретными функциями сторонних приложений и выполнять многоэтапные сценарии без участия пользователя. Ключевое отличие от конкурентов — обработка большинства запросов на самом iPhone через Neural Engine седьмого поколения, что минимизирует передачу личной информации в облака и укрепляет традиционную для Apple репутацию защитника приватности.

Ключевые технические изменения

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Apple отказалась от старой «двухглавой» архитектуры Siri и интегрировала все возможности в единую большую языковую модель под рабочим названием Siri LLM. Это устранило баги, ранее приводившие к отказу трети запросов, и повысило точность настолько, чтобы ответить «требованиям купертинского качества». Благодаря персонализированным данным, модель может, скажем, автоматически сформировать напоминание после чтения письма или заполнить форму в Safari, не обращаясь к серверам.

История задержек и смена команды

Первый дедлайн — сентябрь 2024 года — сорвался из-за нестабильности кода. Далее выпуск переносили на весну 2025-го и май того же года, но в марте Apple признала, что функции «не готовы», и перенесла релиз «до следующего года». Инженеры объясняли срывы попыткой соединить два разных движка Siri, а маркетинг — завышенными обещаниями. Чтобы перезапустить проект, к разработке привлекли создателя Vision Pro Майка Роквелла, отчитывающегося напрямую Крейгу Федериги, тогда как Джон Джанандреа сфокусировался на базовых исследованиях ИИ.

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Задержка Siri заставила Apple перенести релиз домашнего хаба Home-Hub OS, критически зависящего от новой архитектуры ассистента. Под вопросом также смарт-очки с AI-камерой: пока компания полагается на партнерские решения OpenAI и Google в сфере компьютерного зрения. На рынке в это время закрепляются конкуренты: Google уже интегрировал Gemini в Pixel 10, а Samsung разворачивает Gauss в линейке Galaxy S25.

Чего ждать дальше

Если текущий график останется в силе, осенью 2025 года Apple покажет превью Siri LLM вместе с iPhone 17, зимой выпустит бета-версию iOS 26.4 для разработчиков, а весной 2026-го — финальный релиз для всех пользователей. Параллельно компания планирует превратить Siri в «AI-копилота», способного поддерживать длинные разговоры и синхронно работать на iPhone, iPad, Mac и будущем умном хабе.

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