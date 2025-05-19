Apple старается усовершенствовать LLM Siri — Finance.ua

Apple старается усовершенствовать LLM Siri Сегодня 22:43 — Фондовый рынок

Apple немного отстает в разработке искусственного интеллекта и моделей больших языков программирования (LLM). В компании анонсируют нескончаемые обновления. Пока значительная часть усилий зависит от перестройки LLM Siri, передает УНН со ссылкой на The Verge и Bloomberg.

Новый обширный отчет Mark Gurman из Bloomberg подробно объясняет причины несовершенства Apple Intelligence, критики со стороны пользователей и экспертов. В то же время отмечается, что Apple работает над LLM Siri — переделанной, генеративной версией цифрового помощника компании на базе искусственного интеллекта. Предыдущий подход Apple к объединению помощника с существующей Siri не сработал.

Как объясняет Gurman, компания Apple «не любит инвестировать в цели без четкой конечной точки», а глава программного обеспечения Apple Крейг Федериги «неохотно делал большие инвестиции в ИИ».

Что касается ИИ, один неназванный руководитель Apple сказал ему, что «…вы действительно не знаете, что это за продукт, пока не сделаете инвестиции». Это означало бы дорогостоящие графические процессоры, которые компания не спешила покупать, а потом их не хватило, чтобы не отставать от конкурентов.

Руководитель отдела искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа считал, что люди не хотят чат-ботов с искусственным интеллектом. Он сказал сотрудникам, что клиенты обычно хотят иметь возможность отключить такие инструменты, как ChatGPT.

УНН По материалам:

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