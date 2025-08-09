Apple готовит кардинальный апгрейд Siri: релиз ожидается в 2026 году — Finance.ua
Apple готовит кардинальный апгрейд Siri: релиз ожидается в 2026 году

Технологии&Авто
Apple готовит кардинальный апгрейд Siri: релиз ожидается в 2026 году
Apple обещает кардинальный апгрейд Siri, который может превзойти все ожидания пользователей. На внутренней встрече компании руководитель программного обеспечения Крейг Федериги поделился важной новостью — обновленная Siri окажется значительно более мощной, чем это планировалось изначально.
Вместо гибридного подхода, частично полагавшегося на облачные вычисления, Apple решила полностью переписать голосового помощника, фактически создавая новую Siri с нуля. Такой подход должен вывести цифрового помощника на качественно новый уровень функциональности, скорости и точности.
Работа над этим проектом стала приоритетом номер один для разработчиков Apple. Первые признаки обновления пользователи смогут увидеть уже весной в обновлении iOS 26.4. Однако полноценный релиз новой Siri запланирован только на следующий год.
По материалам:
iTechua
