OpenAI запустила самую дешевую подписку ChatGPT Go за $4,6 в месяц — Finance.ua

OpenAI запустила самую дешевую подписку ChatGPT Go за $4,6 в месяц
Компания OpenAI представила новый тарифный план ChatGPT Go стоимостью $4,6 в месяц, ставший самой доступной подпиской в линейке сервисов компании.
Об этом сообщает руководитель ChatGPT Ник Терли.
Пока новый план действует только в Индии, однако в ближайшее время его распространят и на другие страны. ChatGPT Go обеспечивает доступ к модели GPT-5 и предоставляет в 10 раз больше сообщений, генераций изображений и загрузок файлов, а также вдвое больше памяти, чем бесплатная версия.
Запуск в Индии является частью стратегии компании по закреплению на ключевых рынках. CEO Сэм Альтман ранее отмечал быстрое развитие ИИ в стране и обсуждал с местными властями создание доступной среды для внедрения искусственного интеллекта.
