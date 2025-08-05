OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go — Finance.ua

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OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go

Технологии&Авто
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OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go
OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go
Исследователь ИИ Тибор Блахо нашел в коде ChatGPT упоминание о новом платном тарифе под названием Go, дешевле доступных сегодня Plus и Pro — ожидается, что его цена не будет превышать $10−15.
OpenAI предлагает два уровня подписки (кроме доступного всем бесплатного): начальный Plus за $20 и Pro за $200 с неограниченным доступом к моделям ИИ и новым функциям.
OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go
Более доступный тариф Go, вероятно, предоставит пользователям постоянный доступ к современным моделям, таким как o3, но без премиум-функций — вроде использования ChatGPT Agent, расширенных настроек или опций разработчика.
Кроме плана Go, OpenAI, по данным digitalinformationworld, готовит новые функции для веб-версии ChatGPT, среди которых раздел «Любимое» и опция «Закрепить чат».
OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go
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Расширенные функции настройки также начали появляться в бета-версии 1.2025.210 приложения ChatGPT для Android, они среди прочего включают дополнительную цветовую палитру для тем.
OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go
По всей вероятности, больше информации об этих трех изменениях нам предоставят на момент презентации GPT-5 — новой версии ИИ-моделей OpenAI. Однако, по данным The Information, в этом случае не следует рассчитывать на «революцию» — нас скорее ожидает «скромное обновление». Внутренние тесты показывают определенный прогресс в таких областях, как программирование, математика и выполнение сложных инструкций, но скачка соответствующего переходу с GPT-3 (2020) к GPT-4 (2023) не будет.
По материалам:
ITC.ua
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