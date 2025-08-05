Apple создаст собственный чатбот — Finance.ua

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Apple создаст собственный чатбот

Технологии&Авто
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Apple создаст собственный чатбот
Apple создаст собственный чатбот
В 2025 году Apple сформировала внутреннюю команду, получившую название «Ответы, знания и информация» или AKI. Эта группа исследует ряд собственных сервисов на основе искусственного интеллекта, чтобы создать новый продукт, подобный популярному ChatGPT.
Об этом сообщило издание Bloomberg.
В настоящее время команда AKI создает продукт под названием «система ответов», которая должна обладать способностью сканировать вебстраницы, чтобы отвечать на вопросы общего характера. Также разработчики исследуют отдельное приложение и новую серверную инфраструктуру, предназначенную для поиска в будущих версиях приложений Siri, Spotlight и Safari.
Также Apple начала размещение вакансий для этой команды. В некоторых из них конкретно указано, что необходим опыт работы с поисковыми алгоритмами и разработкой поисковых систем.
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«Наша работа способствует интуитивно понятному информационному опыту в некоторых самых известных продуктах Apple, включая Siri, Spotlight, Safari, Messages, Lookup и другие. Присоединяйтесь к нам в формировании будущего того, как мир взаимодействует с информацией!» — говорится в одной из них.
Такие действия могут свидетельствовать о том, что Apple меняет стратегию, поскольку в 2024 году, когда компания представила свою платформу искусственного интеллекта, дала понять пользователям: собственного чата Apple создавать не будет. Также руководство компании отвергало заявления о том, что Apple отстает в сфере искусственного интеллекта.
Однако Apple столкнулась с реальностью, поскольку ChatGPT имеет безумную популярность в мире, в то время как Apple Intelligence пока не предлагает возможности поиска.
До готового чата Apple наподобие ChatGPT пока далеко, пишут в Bloomberg. Однако направление развития компании четкое и свидетельствует о поиске упрощенного продукта.
По материалам:
Фокус
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