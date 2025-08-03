iPhone Fold выйдет в 2026: Apple готовит прорывной складной смартфон за $1999 — Finance.ua

iPhone Fold выйдет в 2026: Apple готовит прорывной складной смартфон за $1999 Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

iPhone Fold выйдет в 2026: Apple готовит прорывной складной смартфон за $1999

2026 год может стать определяющим для Apple: компания готовится представить свой первый складной iPhone, который может коренным образом изменить ситуацию на рынке гибких смартфонов. Новость пришла от JP Morgan, которая подтвердила планы запуска устройства в сентябре 2026 года в рамках линейки iPhone 18.

Об этом пишет Digital Trends

Согласно аналитической записке от Samik Chatterjee, эксперта JP Morgan, iPhone Fold будет представлен осенью 2026 года. Он получит формат «книжки», подобный Samsung Galaxy Z Fold, и станет частью линейки iPhone 18.

По словам JP Morgan, стартовая цена iPhone Fold составит $1 999. Это почти на уровне текущих моделей Galaxy Fold и выше обычных iPhone.

Такая цена указывает на то, что Apple нацелена на сегмент суперпремиум-класса, где ставка делается на инновационность и эксклюзивность.

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