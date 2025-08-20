Nvidia разрабатывает новый мощный ИИ-чип для Китая — Finance.ua

Nvidia разрабатывает новый мощный ИИ-чип для Китая 20.08.2025, 00:53 — Технологии&Авто

Nvidia разрабатывает новый мощный ИИ-чип для Китая

Nvidia разрабатывает новый ИИ чип для Китая на основе своей новейшей архитектуры Blackwell, который будет мощнее модели H20.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Наши тексты имеют свой голос. Нажмите на изображение в новости, которая вас интересует ▶️ - и узнавайте все самое важное в аудиоформате.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп открыл возможность продажи более мощных чипов Nvidia в Китае. Однако источники отмечают, что получение одобрения от американских регуляторов далеко не гарантировано из-за глубоких опасений Вашингтона по поводу того, чтобы Китай не получил чрезмерный доступ к американским технологиям искусственного интеллекта.

Новый чип B30A будет иметь конструкцию с одним чипом, что, вероятно, обеспечит половину вычислительной мощности более сложной двухчиповой конфигурации во флагманской ускорительной карте B300 Nvidia, отметили источники.

Читайте также Nvidia предстала перед вызовами в поставках AI-чипов в Китай

Конструкция с одним чипом означает, что все основные элементы интегральной схемы производятся на одном непрерывном куске кремния, а не распределяются между несколькими чипами.

Новый чип будет оснащен памятью с высокой пропускной способностью и технологией NVLink от Nvidia для быстрой передачи данных между процессорами — функциями, также в H20 — чипе, базирующемся на более старой архитектуре Hopper.

Характеристики чипа еще не окончательно определены, но Nvidia надеется доставить образцы китайским клиентам для тестирования уже в следующем месяце, сообщили источники.

Nvidia заявила в сообщении: «Мы оцениваем разные продукты для нашего дорожного плана, чтобы быть готовыми к конкуренции в рамках разрешенного правительствами».

«Все, что мы предлагаем, имеет полное одобрение соответствующих органов и разработано исключительно для полезного коммерческого использования», — добавили они.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.