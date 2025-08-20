Nvidia разрабатывает новый мощный ИИ-чип для Китая — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nvidia разрабатывает новый мощный ИИ-чип для Китая

Технологии&Авто
13
Nvidia разрабатывает новый мощный ИИ-чип для Китая
Nvidia разрабатывает новый мощный ИИ-чип для Китая
Nvidia разрабатывает новый ИИ чип для Китая на основе своей новейшей архитектуры Blackwell, который будет мощнее модели H20.
Об этом сообщает агентство Reuters.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп открыл возможность продажи более мощных чипов Nvidia в Китае. Однако источники отмечают, что получение одобрения от американских регуляторов далеко не гарантировано из-за глубоких опасений Вашингтона по поводу того, чтобы Китай не получил чрезмерный доступ к американским технологиям искусственного интеллекта.
Новый чип B30A будет иметь конструкцию с одним чипом, что, вероятно, обеспечит половину вычислительной мощности более сложной двухчиповой конфигурации во флагманской ускорительной карте B300 Nvidia, отметили источники.
Читайте также
Конструкция с одним чипом означает, что все основные элементы интегральной схемы производятся на одном непрерывном куске кремния, а не распределяются между несколькими чипами.
Новый чип будет оснащен памятью с высокой пропускной способностью и технологией NVLink от Nvidia для быстрой передачи данных между процессорами — функциями, также в H20 — чипе, базирующемся на более старой архитектуре Hopper.
Читайте также
Характеристики чипа еще не окончательно определены, но Nvidia надеется доставить образцы китайским клиентам для тестирования уже в следующем месяце, сообщили источники.
Nvidia заявила в сообщении: «Мы оцениваем разные продукты для нашего дорожного плана, чтобы быть готовыми к конкуренции в рамках разрешенного правительствами».
«Все, что мы предлагаем, имеет полное одобрение соответствующих органов и разработано исключительно для полезного коммерческого использования», — добавили они.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems