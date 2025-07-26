Nvidia предстала перед вызовами в поставках AI-чипов в Китай — Finance.ua

Nvidia предстала перед вызовами в поставках AI-чипов в Китай Вчера 23:16 — Фондовый рынок

Nvidia предстала перед вызовами в поставках AI-чипов в Китай

Компания Nvidia предстала перед ограничениями в поставке единственных AI-чипов, разрешенных к экспорту по новым правилам США, в Китай.

Об этом сообщает Reuters.

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Несмотря на то, что компания объявила о планах возобновить продажи чипов H20 в Китае, экспорт все еще требует лицензии от правительства США.

Запрет, введенный в апреле, заставил компанию отменить заказы клиентов и отказаться от производственных квот, забронированных на мощностях TSMC.

По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, тайваньский производитель уже переключил линии по производству H20 на другие чипы для других заказчиков. Чтобы возобновить производство H20, сейчас может потребоваться до девяти месяцев.

Несмотря на ранее озвученные заявления об увеличении поставок H20, источники The Information утверждают, что Nvidia не планирует возобновлять производство этих чипов, хотя официальных подтверждений или деталей пока нет. В самой компании комментировать ситуацию отказались.

В то же время, Nvidia сообщила о разработке нового графического процессора RTX Pro GPU, который будет соответствовать действующим американским экспортным ограничениям и ориентирован специально на китайский рынок.

Ранее стало известно, что Nvidia планирует запустить новый чип искусственного интеллекта для Китая по значительно более низкой цене, чем запрещенная в апреле модель H20. Массовое производство новинки должно было начаться уже в июне.

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Потери Nvidia из-за санкций США

Китай остается ключевым рынком для Nvidia — на него приходилось 13% годовой выручки компании. Однако экспортные ограничения США оказали существенное влияние на позиции производителя: доля Nvidia на рынке Китая упала с 95% в 2022 году до 50% в настоящее время. Основной конкурент — Huawei с собственным чипом Ascend 910B.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что старые модели на архитектуре Hopper (на которой базируется H20) невозможно адаптировать под новые правила экспорта.

В результате запрета компания списала $5,5 млрд из запасов и отказалась от $15 млрд потенциальных продаж.

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