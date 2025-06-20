Nvidia инвестирует $650 млн в ядерный стартап TerraPower Билла Гейтса — Finance.ua
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Nvidia инвестирует $650 млн в ядерный стартап TerraPower Билла Гейтса

Технологии&Авто
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Nvidia инвестирует $650 млн в ядерный стартап TerraPower Билла Гейтса
Nvidia инвестирует $650 млн в ядерный стартап TerraPower Билла Гейтса
Ядерный стартап TerraPower, основанный Биллом Гейтсом, привлек $650 миллионов в новом раунде финансирования. К инвесторам присоединилась NVentures — венчурное подразделение Nvidia, а также HD Hyundai и сам Гейтс.
Об этом сообщили на сайте компании.
Компания планирует построить в штате Вайоминг первую в США коммерческую натриевую АЭС нового поколения. Мощность реактора составит 345 мегаватт, а система хранения энергии на основе расплавленной соли — 1 гигаватт. Использование ядерного расщепления для производства энергии выгодно, ведь не вызывает выбросов углерода и может обеспечивать круглосуточную генерацию.
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По мере того как искусственный интеллект продолжает трансформировать отрасли промышленности, ядерная энергия станет еще более важным источником энергии для обеспечения этих возможностей. Ядерные реакторные технологии TerraPower предлагают инновационные, безуглеродные решения для удовлетворения глобальных энергетических потребностей при минимальном влиянии на окружающую среду", — отметил Мохаммед «Сид» Сиддик, корпоративный вице-президент и руководитель NVentures.
Привлечение капитала будет способствовать как строительству первого завода Natrium, так и реализации планов компании по оперативному развертыванию дополнительных подразделений в США и за рубежом. Сейчас проект ожидает разрешения от регулятора, которое, по прогнозам, будет не ранее следующего года.
В октябре прошлого года Google подписала первое в мире корпоративное соглашение о покупке ядерной энергии от нескольких малых модульных реакторов для обеспечения потребностей искусственного интеллекта. Уже в ноябре американский стартап в сфере ядерных технологий Kairos Power получил разрешение комиссии ядерного регулирования США на строительство двух тестовых реакторов.
По материалам:
Ain.Ua
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