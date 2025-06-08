Nvidia разрабатывает первый собственный Arm-чип для игровых ноутбуков — Finance.ua
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Nvidia разрабатывает первый собственный Arm-чип для игровых ноутбуков

Технологии&Авто
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Nvidia разрабатывает первый собственный Arm-чип для игровых ноутбуков
Nvidia разрабатывает первый собственный Arm-чип для игровых ноутбуков
Компания Nvidia вместе с тайваньской MediaTek разрабатывает компьютерный Arm-чип. В нем они совмещают процессор на основе технологии Arm и графика от Nvidia.
Об этом пишет The Verge.
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Ожидается, что новинка дебютирует в линейке игровых ноутбуков Alienware уже в конце 2025 года или в начале 2026 года.

Что новый чип от Nvidia изменит для геймеров и обычных пользователей

Сейчас ноутбуки из Windows на базе Arm-процессоров испытывают проблемы с играми. Они работают медленно (ну или вообще не запускаются).
Новый чип от Nvidia может изменить это. Если все удастся, ноутбуки с новым чипом смогут легко запускать игры как обычные модели с Intel или AMD чипами.

Что известно о новом чипе от Nvidia

Еще в 2023 году появились первые слухи, что Nvidia хочет совершить собственный Arm-чип.
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По словам экспертов, чип будет достаточно мощным и будет использовать 80−120 Вт электроэнергии (это большой игровой компьютер).
В январе 2025 года руководитель Nvidia Дженсен Хуанг сказал, что компания работает над Arm-чипом для своего суперкомпьютера с искусственным интеллектом.
По материалам:
speka.media
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