Oracle купит чипы Nvidia на $40 млрд для гигантского дата-центра OpenAI — Finance.ua

Oracle купит чипы Nvidia на $40 млрд для гигантского дата-центра OpenAI Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Oracle купит чипы Nvidia на $40 млрд для гигантского дата-центра OpenAI

Oracle планирует потратить около $40 млрд на высокопроизводительные компьютерные чипы Nvidia для питания нового гигантского дата-центра OpenAI в США.

Об этом сообщает Financial Times.

Этот шаг — часть глобальной гонки технологических гигантов за развитие масштабной инфраструктуры, необходимой для поддержки моделей искусственного интеллекта.

Проект, расположенный в Абилине, штат Техас, позиционируется как первый американский объект Stargate, амбициозный проект строительства дата-центров стоимостью $500 млрд, которую OpenAI реализует совместно с японским холдингом SoftBank.

После завершения строительства в следующем году дата-центр будет обеспечивать 1,2 гигаватта мощности, что сделает его одним из самых больших в мире.

По данным источников, Oracle приобретет около 400 тысяч чипов Nvidia GB200 — новейшего «суперчипа» для обучения и работы с ИИ-моделями — и будет предоставлять OpenAI доступ к этим вычислительным мощностям на условиях аренды.

Проект реализуют инвесткомпания Blue Owl Capital и стартап Crusoe, уже привлекшие $15 млрд долгового и акционерного финансирования. Значительную часть долга — $9,6 млрд — предоставила JPMorgan, в том числе $7,1 млрд по последнему кредиту.

Строительство на участке стартовало в июне 2023 года, дата-центр должен заработать до середины 2026 года. Oracle будет арендовать объект на 15 лет.

Что известно о Stargate

Проект презентовал в январе 2025 года президент США Дональд Трамп как ключевую инфраструктурную инициативу по укреплению позиций США в области искусственного интеллекта.

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В рамках Stargate планируется инвестировать до $500 млрд в создание дата-центров в течение следующих четырех лет. OpenAI и SoftBank уже подтвердили участие на $18 млрд каждый, еще по $7 млрд обязались предоставить Oracle и суверенный фонд MGX из Абу-Даби.

Помимо США, Stargate планирует расширение и за границу. На прошлой неделе в рамках визита Трампа в страны Персидского залива было анонсировано строительство 5-гигаватного дата-центра в Абу-Даби на базе кампании G42. Он будет занимать площадь 10 квадратных миль и сможет вместить более 2 млн. чипов Nvidia GB200.

Участники проекта Stargate пока не сделали прямых инвестиций ни в один из дата-центров. Oracle, JPMorgan и OpenAI отказались от комментариев.

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Ранее OpenAI полагалась исключительно на вычислительные ресурсы Microsoft, которая предоставила компании более $13 млрд, в значительной степени в виде облачных сервисов.

Однако из-за дефицита ресурсов стороны согласились расторгнуть эксклюзивное соглашение. Новая инфраструктура имеет целью уменьшить зависимость OpenAI от Microsoft.

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