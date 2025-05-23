OpenAI, Oracle, Nvidia и Cisco объединяются для создания масштабного хаба дата-центров для ИИ на Ближнем Востоке — Finance.ua

OpenAI, Oracle, Nvidia и Cisco объединяются для создания масштабного хаба дата-центров для ИИ на Ближнем Востоке Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Техногиганты OpenAI, Oracle, Nvidia и Cisco объединяют усилия по созданию масштабного кампуса искусственного интеллекта Stargate в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом пишет CNBC.

Искусственный интеллект является самым влиятельным фактором изменений современности, а проект Stargate UAE создает инфраструктуру ИИ, которая будет способствовать реализации амбициозных целей страны, в частности, расширению возможностей граждан, экономическому росту и формированию будущего, отметил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Проект, реализуемый в сотрудничестве с эмиратской компанией G42, будет занимать площадь 25,9 кв. км и будет иметь мощность 5 гигаватт.

В рамках соглашения OpenAI и Oracle будут управлять вычислительным кластером мощностью 1 гигаватт, созданным G42. Проект будет включать чипы Nvidia, а Cisco Systems обеспечит инфраструктуру связи.

Компании сообщили, что начальный кластер ИИ мощностью 200 мегаватт заработает в следующем году.

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