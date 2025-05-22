OpenAI покупает стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд, разрабатывает ИИ-устройства — Finance.ua

OpenAI покупает стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд, разрабатывает ИИ-устройства Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

OpenAI покупает стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд, разрабатывает ИИ-устройства

OpenAI объявила о заключении сделки на почти $6,5 млрд для приобретения таинственного стартапа io, основанного легендарным дизайнером Джонни Айвом, работавшим над большинством современных продуктов Apple. Это самая большая покупка в истории OpenAI, которая открывает ей путь к устройствам на основе искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

Соглашение состоит из $5 млрд дополнительных акций OpenAI в обмен на стартап io, остальная сумма возникает из партнерства, заключенного в конце прошлого года, когда OpenAI приобрела 23% долю в io. Завершение транзакции ожидается этим летом после получения необходимых разрешений.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что приобретение io позволит создать «устройство будущего», оптимизированное для искусственного интеллекта. «ИИ — это огромный скачок в том, что могут делать люди, и ему требуется новая компьютерная форма», — отметил он.

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Джонни Айв, отвечавший за дизайн iPhone, iPad и Apple Watch с 1996 по 2019 год, также выразил оптимизм: «Все, чему я научился за 30 лет, привело меня к этому моменту. Наше сотрудничество даст серию продуктов, которых еще не было».

После закрытия сделки к OpenAI присоединятся около 55 инженеров по аппаратному обеспечению, разработчиков и специалистов по производству из офиса io в Сан-Франциско. Эти команды, многие из которых работали над знаковыми продуктами Apple, будут разрабатывать новые ИИ-устройства. По словам Альтмана и Айва, первые эскизы новых устройств разрабатываются уже более двух лет, а запуск первого планируется на 2026 год.

Еще один бизнес Айва, студия дизайна LoveFrom, останется независимой, но возьмет на себя весь дизайн OpenAI, в том числе будет работать над интерфейсом ChatGPT. По словам Айва, у LoveFrom есть несколько бывших дизайнеров Apple, помогавших создавать интерфейс операционных систем Mac и iPhone. LoveFrom продолжит свою работу с такими компаниями как Ferrari и Airbnb, но не будет привлекать новых крупных клиентов.

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Стартап io ранее получил финансирование от Emerson Collective, Sutter Hill Ventures, Thrive Capital, Maverick Capital и других. Айв основал io в прошлом году вместе с бывшими сотрудниками Apple Скоттом Кэнноном, Эвансом Генки и Таном Таном.

Объявление о сделке привело к падению акций Apple на 2,3%, поскольку аналитики заметили, что это обостряет конкуренцию в сегменте ИИ-устройств, где Apple стремится стать лидером.

OpenAI, оцененная около $300 млрд, развивается не только как поставщик облачных ИИ-сервисов, но и через стратегические приобретения. Кроме io, компания рассматривает также покупку ИИ-компании Windsurf примерно за $3 млрд. Кроме этого, OpenAI назначила руководителем направления приложений бывшую CEO Instacart Фиджи Симо, чтобы Альтман мог сосредоточиться на стратегии расширения аппаратного бизнеса.

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