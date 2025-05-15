OpenAI запускает GPT-4.1: что нового — Finance.ua

OpenAI запускает GPT-4.1: что нового Сегодня 18:15 — Технологии&Авто

OpenAI запускает GPT-4.1: что нового

Компания OpenAI открывает доступ к своей новой модели искусственного интеллекта GPT-4.1 для всех платных пользователей ChatGPT.

Об этом пишет Engadget.

Начиная с 15 мая GPT-4.1 доступна для подписчиков ChatGPT Plus, Pro и Team через меню выбора моделей. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ через несколько недель.

Новая модель дебютировала в API для разработчиков в прошлом месяце, демонстрируя более высокую скорость и эффективность.

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OpenAI также представила GPT-4.1 mini, которая заменит GPT-4o mini и станет доступна всем пользователям, включая бесплатных, как резервная опция после исчерпания лимита на GPT-4o.

OpenAI ускоряет темпы разработки AI-моделей: GPT-4.5 появилась только в феврале, но уже уступает новой версии. Такая скорая итерация отражает амбиции компании оставаться лидером в сфере искусственного интеллекта.

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