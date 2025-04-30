OpenAI запускает покупки через ChatGPT — Finance.ua

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OpenAI запускает покупки через ChatGPT

Технологии&Авто
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OpenAI запускает покупки через ChatGPT
OpenAI запускает покупки через ChatGPT
OpenAI запускает функцию, позволяющую пользователям искать товары в ChatGPT и переходить к покупке на сайтах продавцов. Нововведение будет работать для всех пользователей даже без авторизации в аккаунте.
Об этом пишет Wired.
В ответ на запрос пользователя чат-бот будет предлагать несколько вариантов товаров из разных маркетплейсов, ориентируясь на пользовательские предпочтения и отзывы о продукции.
OpenAI запускает покупки через ChatGPT
ChatGPT не использует алгоритмы типа Google, которые подтягивают продукты по ключевым словам и SEO. Вместо этого модель анализирует, что о товаре говорят люди, какие преимущества и недостатки упоминают в отзывах, и формирует более персонализированные советы. Пользователи также могут выбрать, какие источники — медийные обзоры или отзывы пользователей — более важны для анализа товара.
Это уже не первый эксперимент компании в направлении онлайн-шопинга. Ранее в этом году OpenAI запустил агента Operator, который может взаимодействовать с браузером вместо пользователя.
По материалам:
mezha.media
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