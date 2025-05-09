OpenAI стремится сократить выплаты Microsoft вдвое к 2030 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI стремится сократить выплаты Microsoft вдвое к 2030 году

Технологии&Авто
8
OpenAI стремится сократить выплаты Microsoft вдвое к 2030 году
OpenAI стремится сократить выплаты Microsoft вдвое к 2030 году
OpenAI, которая переживает внутреннюю реструктуризацию и готовится к изменению корпоративного формата, сообщила инвесторам о намерении существенно пересмотреть финансовые обязательства перед партнерами — в частности перед Microsoft. Речь идет о снижении доли, которую компания передает с валового дохода — с нынешних 20% до 10% до конца десятилетия.
Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на исследование финансовых документов The Information.
Читайте также
Microsoft является не только главным инвестором OpenAI, вложив в компанию десятки миллиардов долларов, но имеет эксклюзивный доступ к ключевым ИИ-разработкам OpenAI через облачную платформу Azure. Ее продукты на базе GPT-моделей уже интегрированы в Bing, Copilot и другие услуги.
Несмотря на это, OpenAI сейчас продвигает план превращения своей коммерческой структуры в публичную благотворительную корпорацию (public benefit corporation, или PBC), сохраняя контроль за ней через неприбыльный наблюдательный совет. Такой формат позволит компании масштабировать бизнес и одновременно уменьшить зависимость от институциональных инвесторов, среди которых Microsoft.
Впрочем, Microsoft не дала формального одобрения новой структуры, поскольку опасается, что это может ослабить ее влияние и инвестиционные гарантии.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems