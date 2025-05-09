OpenAI стремится сократить выплаты Microsoft вдвое к 2030 году — Finance.ua

OpenAI стремится сократить выплаты Microsoft вдвое к 2030 году
OpenAI, которая переживает внутреннюю реструктуризацию и готовится к изменению корпоративного формата, сообщила инвесторам о намерении существенно пересмотреть финансовые обязательства перед партнерами — в частности перед Microsoft. Речь идет о снижении доли, которую компания передает с валового дохода — с нынешних 20% до 10% до конца десятилетия.
Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на исследование финансовых документов The Information.
Microsoft является не только главным инвестором OpenAI, вложив в компанию десятки миллиардов долларов, но имеет эксклюзивный доступ к ключевым ИИ-разработкам OpenAI через облачную платформу Azure. Ее продукты на базе GPT-моделей уже интегрированы в Bing, Copilot и другие услуги.
Несмотря на это, OpenAI сейчас продвигает план превращения своей коммерческой структуры в публичную благотворительную корпорацию (public benefit corporation, или PBC), сохраняя контроль за ней через неприбыльный наблюдательный совет. Такой формат позволит компании масштабировать бизнес и одновременно уменьшить зависимость от институциональных инвесторов, среди которых Microsoft.
Впрочем, Microsoft не дала формального одобрения новой структуры, поскольку опасается, что это может ослабить ее влияние и инвестиционные гарантии.
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