OpenAI отказывается от планов перейти на коммерческую основу — Finance.ua

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OpenAI отказывается от планов перейти на коммерческую основу

Технологии&Авто
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OpenAI отказывается от планов перейти на коммерческую основу
OpenAI отказывается от планов перейти на коммерческую основу
OpenAI объявила, что останется под контролем неприбыльной организации, отказавшись от планов превращения в компанию с целью получения прибыли. Это решение стало ответом на обеспокоенность со стороны общественности и активистов за безопасность искусственного интеллекта.
Инвесторы OpenAI, в частности Microsoft, которая была ранним крупным вкладчиком, настаивали на переходе к прибыльной модели, чтобы защитить свои инвестиции. После бурных событий 2023 года, когда совет директоров уволил Сэма Альтмана, но после протеста работников он вернулся в должность, инвесторы требовали более стабильной структуры. Они настаивали, чтобы в течение двух лет OpenAI превратилась в традиционную компанию с целью получения прибыли.
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Изчально OpenAI планировала стать публичной корпорацией с общественной пользой, которая должна успокоить инвесторов, рассчитывавших на десятки миллиардов долларов инвестиций. Однако этот план встретил сопротивление как со стороны активистов, так и соучредителя Илона Маска, который даже подал иск, заявив, что это противоречит миссии организации.
В итоге OpenAI решила оставить подразделение, приносящее прибыль, открытым для коммерческой деятельности, но под наблюдением неприбыльного совета директоров. Сэм Альтман заявил, что это решение позволит компании безопасно и быстро развивать ИИ и сделать его доступным всем.
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В то же время, это решение создает вызовы для привлечения финансирования. Японский инвестиционный гигант SoftBank согласился инвестировать $30 миллиардов, однако сделал условием переход OpenAI в статус прибыльной компании. В документе SoftBank говорится, что без этого изменения объем инвестиций может быть снижен до $20 миллиардов.
Финансирование такого масштаба необходимо для OpenAI для обеспечения огромных вычислительных ресурсов, необходимых для создания сложных ИИ-моделей. Альтман признал, что оригинальное видение компании не предполагало потребности в сотнях миллиардов долларов в инфраструктуре.
Несмотря на финансовые вызовы, OpenAI остается одним из самых успешных стартапов Кремниевой долины, получившим мировую известность после запуска ChatGPT в 2022 году.
По материалам:
mezha.media
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