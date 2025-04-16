OpenAI работает над созданием конкурента соцсети Х — The Verge Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

OpenAI работает над созданием конкурента соцсети Х — The Verge

Компания OpenAI, разработавшая популярного чат-бота ChatGPT, ведет работу над разработкой собственной социальной сети, подобной Х Илона Маска.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Хотя сам проект все еще находится на ранних стадиях, существует внутренний прототип, ориентированный на создание изображений ChatGPT.

По словам собеседников, генеральный директор стартапа Сэм Альтман частно спрашивал сторонних людей об отзывах относительно проекта.

Сейчас непонятно, планирует ли OpenAI выпустить социальную сеть как отдельную программу, или интегрировать ее в ChatGPT, который стал самым загружаемым приложением в мире в прошлом месяце.

Представитель OpenAI не ответил на комментарий до выпуска новости.

Отмечается, что запуск социальной сети в ChatGPT или вокруг него, скорее всего, усугубит и без того ожесточенное соперничество Альтмана с Илоном Маском.

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В феврале после того, как Маск сделал предложение приобрести OpenAI за 97,4 миллиарда долларов США, Альтман ответил: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter (Х) за 9,74 миллиарда долларов, если вы хотите».

Когда несколько месяцев назад впервые появились сообщения о том, что Meta создает конкурента приложения ChatGPT, Альтман ответил: «Хорошо, возможно, мы создадим приложение соцсети».

Приложение соцсети предоставит OpenAI свои уникальные данные в реальном времени, которые X и Meta уже имеют для обучения своих ИИ-моделей.

Укрінформ По материалам:

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