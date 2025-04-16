OpenAI работает над созданием конкурента соцсети Х — The Verge — Finance.ua
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OpenAI работает над созданием конкурента соцсети Х — The Verge

Технологии&Авто
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OpenAI работает над созданием конкурента соцсети Х — The Verge
OpenAI работает над созданием конкурента соцсети Х — The Verge
Компания OpenAI, разработавшая популярного чат-бота ChatGPT, ведет работу над разработкой собственной социальной сети, подобной Х Илона Маска.
Об этом сообщает The Verge со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Хотя сам проект все еще находится на ранних стадиях, существует внутренний прототип, ориентированный на создание изображений ChatGPT.
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По словам собеседников, генеральный директор стартапа Сэм Альтман частно спрашивал сторонних людей об отзывах относительно проекта.
Сейчас непонятно, планирует ли OpenAI выпустить социальную сеть как отдельную программу, или интегрировать ее в ChatGPT, который стал самым загружаемым приложением в мире в прошлом месяце.
Представитель OpenAI не ответил на комментарий до выпуска новости.
Отмечается, что запуск социальной сети в ChatGPT или вокруг него, скорее всего, усугубит и без того ожесточенное соперничество Альтмана с Илоном Маском.
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В феврале после того, как Маск сделал предложение приобрести OpenAI за 97,4 миллиарда долларов США, Альтман ответил: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter (Х) за 9,74 миллиарда долларов, если вы хотите».
Когда несколько месяцев назад впервые появились сообщения о том, что Meta создает конкурента приложения ChatGPT, Альтман ответил: «Хорошо, возможно, мы создадим приложение соцсети».
Приложение соцсети предоставит OpenAI свои уникальные данные в реальном времени, которые X и Meta уже имеют для обучения своих ИИ-моделей.
По материалам:
Укрінформ
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