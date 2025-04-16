OpenAI представила серию ИИ-моделей GPT-4.1, специализирующихся на программировании — Finance.ua
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OpenAI представила серию ИИ-моделей GPT-4.1, специализирующихся на программировании

Технологии&Авто
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OpenAI представила серию ИИ-моделей GPT-4.1, специализирующихся на программировании
OpenAI представила серию ИИ-моделей GPT-4.1, специализирующихся на программировании
OpenAI анонсировала новую серию моделей искусственного интеллекта — GPT-4.1, которая включает три версии: полноценную, GPT-4.1 mini и GPT-4.1 nano. Эти модели не доступны в ChatGPT, но их можно использовать через API компании. Все они имеют контекстное окно в объеме 1 миллиона токенов, что позволяет работать с объемами текста до 750 тысяч слов.
OpenAI говорит, что новые модели особенно хорошо подходят для программирования и выполнения инструкций. По словам компании, GPT-4.1 улучшили благодаря отзывам разработчиков. Она лучше пишет код для сайтов, делает меньше лишних изменений, точнее следует нужному формату ответов и надежнее использует нужные инструменты.
GPT-4.1 конкурирует с моделями от Google (Gemini 2.5 Pro) и Anthropic (Claude 3.7 Sonnet), которые также имеют миллионные окна и демонстрируют высокие результаты в бенчмарках. GPT-4.1 показала до 54.6% точности в проверенном тесте SWE-bench Verified, чуть ниже Gemini 2.5 Pro (63.8%) и Claude 3.7 Sonnet (62.3%). В тестировании видеоконтента (Video-MME) GPT-4.1 достигла 72% точности в сложной категории «длинные видео без субтитров».
Модели mini и nano более дешевые и более быстрые, хотя и менее точные. Относительно стоимости:
  • GPT-4.1: $2 за миллион входящих токенов и $8 за исходящие;
  • GPT-4.1 mini: $0,40/$1,60;
  • GPT-4.1 nano: $0,10 / $0,40 — это самая дешевая модель OpenAI.
Хотя GPT-4.1 демонстрирует хорошие результаты, она имеет свои недостатки. В частности, ее точность снижается при обработке очень длинных запросов. Кроме того, модель часто воспринимает инструкции слишком буквально и требует четких и конкретных указаний. В то же время OpenAI рассматривает GPT-4.1 как важный этап на пути к созданию ИИ-агента, способного самостоятельно создавать полноценные программные продукты.
По материалам:
mezha.media
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