Nvidia выпустит более дешевый ИИ-чип для Китая после ограничения экспорта из США — Finance.ua

Nvidia выпустит более дешевый ИИ-чип для Китая после ограничения экспорта из США
Nvidia выпустит новый чип искусственного интеллекта для Китая по значительно более низкой цене, чем ее недавно ограниченная модель H20, и планирует начать массовое производство уже в июне.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Что известно о новом чипе
Графический процессор будет частью последнего поколения процессоров искусственного интеллекта Nvidia с архитектурой Blackwell и, как ожидается, обойдется от 6 500 до 8 000 долл., что значительно дешевле 10 000−12 000 долл., за которые продавался H20.
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Более низкая цена стала следствием более слабых технических характеристик и упрощенных требований к производству.
Представитель Nvidia заявил, что компания все еще оценивает свои «ограниченные» возможности.
Пока мы не определимся с новым дизайном продукта и не получим одобрения от правительства США, мы фактически вытеснены с китайского рынка центров обработки данных стоимостью 50 миллиардов долларов", — отметили в компании.
Китай остается огромным рынком для Nvidia, на который приходится 13% ее продаж в прошлом финансовом году.
Это уже в третий раз, когда Nvidia приходится адаптировать графический процессор для этого рынка мира после ограничений со стороны американских властей, стремящихся сдерживать технологическое развитие Китая.
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