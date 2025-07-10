Nvidia первой в мире достигла капитализации в 4 триллиона долларов — Finance.ua

Nvidia первой в мире достигла капитализации в 4 триллиона долларов Сегодня 12:25 — Фондовый рынок

Nvidia первой в мире достигла капитализации в 4 триллиона долларов

Компания Nvidia в среду стала первой компанией, чья рыночная стоимость превысила 4 триллиона долларов, что стало новым достижением в ставке Уолл-стрит на то, что искусственный интеллект изменит экономику.

со ссылкой на AFP. Об этом пишет УННсо ссылкой на AFP.

Вскоре после открытия фондового рынка акции Nvidia поднялись до 164,42 долларов, что дало ей оценку более чем в 4 триллиона долларов.

Рыночная стоимость Nvidia, возглавляемой инженером-электриком Дженсеном Хуангом, теперь превышает ВВП Франции, Великобритании или Индии, что свидетельствует об уверенности инвесторов в том, что ИИ положит начало новой эре робототехники и автоматизации, пишет издание.

Недавний всплеск активности калифорнийской компании по производству микросхем способствует восстановлению фондового рынка в целом на фоне того, как сама Nvidia опережает основные индексы. Отчасти это связано с облегчением от того, что президент США Дональд Трамп отменил свои обрушившиеся на мировые рынки драконовские пошлины в начале апреля, пишет издание.

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Даже несмотря на то, что Трамп в последние дни объявил о новых мерах по введению пошлин, американские акции оставались на высоких уровнях, а технологический индекс Nasdaq в среду завершил торги, обновив рекорд.

Рост стоимости Nvidia до 4 триллионов долларов знаменует новый этап достаточно стабильного роста за последние два года на фоне роста интереса к ИИ. С начала 2025 года акции компании выросли более чем на 21%, а индекс Nasdaq вырос на 6,7%.

Как пишет CNBC, акции Nvidia выросли более чем в 15 раз за последние пять лет. Только с начала года — на 22%, а за последний месяц — более чем на 15%.

«Недавний рост акций Nvidia произошел, несмотря на геополитическую напряженность и постоянные ограничения на производство чипов, препятствующие продажам в Китай. В прошлом месяце Nvidia заявила, что недавнее ограничение экспорта ее чипов H20, созданных для Китая, обойдется ей в 8 миллиардов долларов потерянных продаж», — отмечает CNBC.

Справка Finance.ua:

Nvidia была основана в 1993 году и долгое время специализировалась на графических процессорах для игр. Однако с ростом популярности ИИ компания смогла трансформироваться в лидера нового технологического цикла.

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УНН По материалам:

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