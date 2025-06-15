Технокомпании Nvidia и Perplexity будут разрабатывать для ЕС «суверенный искусственный интеллект» — Finance.ua

Технокомпании Nvidia и Perplexity будут разрабатывать для ЕС «суверенный искусственный интеллект»
Американские ведущий чиповый гигант Nvidia и поисковый стартап Perplexity объединяют усилия, чтобы предложить новый продукт для Европы. Его назвали «суверенным искусственным интеллектом».
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Представители Nvidia побеседовали с примерно 13 разработчиками ИИ в Европе, чтобы в будущем помочь им обучать их модели.
Модели будут обучать на официальных языках этих стран и в дальнейшем будут предлагать через платформу Perplexity — поисковую систему на основе ИИ.
Благодаря локализованным суверенным моделям искусственного интеллекта, пользователи Perplexity смогут искать и получать ответы на 24 официальных языках Европейского Союза.
Они будут работать на местной инфраструктуре европейских разработчиков.
В Nvidia заявили, что Словакия и Люблянский университет в Словении уже объединяют с ними усилия по оптимизации своих моделей, некоторые из которых специализируются на национальном языке и культуре.
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