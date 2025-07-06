Microsoft и Nvidia приблизились к оценке в $4 трлн, но ставки у них разные — Finance.ua
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Microsoft и Nvidia приблизились к оценке в $4 трлн, но ставки у них разные

Фондовый рынок
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Microsoft и Nvidia приблизились к оценке в $4 трлн, но ставки у них разные
Microsoft и Nvidia приблизились к оценке в $4 трлн, но ставки у них разные
Microsoft и Nvidia приближаются к рыночной капитализации в $4 трлн, однако их путь к этому разный. Nvidia растет на ажиотаже вокруг искусственного интеллекта, ведь ее чипы нужны всем, кто работает с ИИ. Для Microsoft же успех зависит от того, насколько массово бизнес и потребители захотят платить за ее сервисы.
Об этом пишет WSJ.
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Рыночная стоимость Microsoft уже выросла на $1 трлн менее чем за три месяца. Однако этот рост основывается на ожидании, что ИИ станет столь же незаменимым инструментом, как Windows или Word.
Аналитики предупреждают: если Microsoft достигнет $4 трлн капитализации, ее акции будут торговаться по самому высокому мультипликатору до прибыли более чем за 20 лет. Это оставляет очень мало пространства для ошибок.
ИИ-подразделение в облачном сервисе Azure принесло Microsoft примерно $11,5 млрд выручки за финансовый год — всего 4% от общего. Это вдвое больше, чем в прошлом году, но недостаточно, чтобы оправдать миллиардные инвестиции.
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В то же время партнерство с OpenAI — главным технологическим активом Microsoft в сфере ИИ — стало шатким. OpenAI хочет изменить свою структуру и получить больше независимости от Microsoft.
Если стартап достигнет так называемого искусственного всеобщего интеллекта, он может ограничить доступ к своим технологиям, что поставит под риск ИИ-стратегию Microsoft.
Компания также пытается создать собственные ИИ-чипы, чтобы снизить зависимость от Nvidia, но со сложностями.
Между тем, Microsoft объявила о новых сокращениях: 9000 работников, после 6000 в мае. Несмотря на рост выручки, у Microsoft одна из самых низких выручек на работника среди техногигантов.
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Для Nvidia ситуация более простая, но и более рискованная. Компания уже увеличила годовые продажи более чем в 10 раз за три года и продолжает расти на 30% ежегодно. Но любое падение спроса или прорыв конкурентов может обрушить его позиции.
Именно это произошло в январе, когда стартап DeepSeek заявил о возможности тренировки больших моделей без чипов Nvidia — рынок отреагировал падением акций на 20%.
В то же время Microsoft играет в долгую: она большая, капитализированная и обладает инструментами, чтобы сделать ИИ повседневной реальностью. Но темпы внедрения технологий могут оказаться медленнее, чем рассчитывают инвесторы. И при нынешней оценке каждая задержка обойдется очень дорого.
По материалам:
Forbes.ua
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