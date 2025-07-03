Google заплатит $314 млн штрафа за незаконное использование данных пользователей Android — Finance.ua

Google заплатит $314 млн штрафа за незаконное использование данных пользователей Android Сегодня 22:15 — Фондовый рынок

Google заплатит $314 млн штрафа за незаконное использование данных пользователей Android

Калифорнийский суд присяжных обязал компанию Google уплатить 314 миллионов долларов штрафа за незаконное использование мобильных данных пользователей Android и сбор информации без их ведома.

Об этом сообщает Вloomberg.

По словам адвокатов потребителей и представителя компании, во вторник коллегия присяжных суда штата Сан-Хосе вынесла вердикт после рассмотрения коллективного иска.

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Потребители утверждали, что подраздел Alphabet программировало телефоны Android для передачи данных на серверы Google, когда пользователи не были подключены к сети Wi-Fi, похищая таким образом сотовые данные, что приводило к дополнительным затратам пользователей на мобильный трафик.

В иске говорится, что техногигант использовал эту информацию для продвижения своих корпоративных интересов, в том числе для создания более таргетированной цифровой рекламы и расширения своих картографических возможностей, говорится в иске.

Это дело — одна из нескольких недавних судебных тяжб против политики конфиденциальности данных Google.

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Представитель Google заявил, что компания категорически не соглашается с вердиктом и намерена подать апелляцию. Представитель компании Хосе Кастаньеда отметил, что «пользователи Android дают согласие на передачу данных через многочисленные соглашения об условиях использования и параметрах настройки устройства».

Групповой иск был подан в 2019 году в Высший суд Санта-Клары от имени жителей Калифорнии. Параллельное федеральное дело ожидает рассмотрения для пользователей Android по всей стране, дата суда назначена на начало 2026 года.

«Мы невероятно благодарны за вердикт присяжных, который убедительно подтверждает обоснованность этого дела и отражает серьезность неправомерных действий Google», — подчеркнул Марк Валленстайн, адвокат потребителей.

Діло По материалам:

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