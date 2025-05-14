Google грозят гражданские иски как минимум на €12 млрд в Европе — Finance.ua

Google грозят гражданские иски как минимум на €12 млрд в Европе 14.05.2025, 00:21 — Фондовый рынок

Google грозят гражданские иски как минимум на €12 млрд в Европе

Компания Google столкнулась с волной гражданских исков на общую сумму не менее 12 миллиардов евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, Bloomberg News обнаружил 12 текущих гражданских дел в семи странах Европы. Несмотря на то, что не все суды и стороны готовы были указать общую сумму, но стоимость девяти исков превышает €12 млрд.

Суммы, которые в этих исках, часто во много раз превышают штрафы ЕС за ту же деятельность, сказал Кристиан Керстинг, профессор права в Дюссельдорфском университете. Иски также усугубляют юридические проблемы компании в тот момент, когда Министерство юстиции США пытается заставить ее отделить ключевые части своего рекламного и поискового бизнеса после потерь по двум антимонопольным делам.

По информации, Google отрицает, что какие-либо из европейских гражданских исков имеют под собой основания. Сама компания отказалась сообщить, сколько исков было подано в связи с антимонопольным решением или какие суммы были предметом спора.

Многие из этих дел в скором времени будут рассмотрены в суде. В конце июня лондонский судья рассмотрит иск на сумму 1 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов США) от британского сайта Kelkoo и ныне несуществующего сайта Foundem. В сентябре суд в Амстердаме заслушает устные доводы по иску, поданному голландской компанией Compare Group.

Кроме того, два слушания запланированы в Гамбурге в октябре, а судьи в Берлине назначили еще два на ноябрь, включая дело на €3,3 млрд, возбужденное Idealo, принадлежащее Axel Springer. Google также борется с иском на €2,1 млрд шведского сайта Pricerunner, который теперь принадлежит Klarna и иском в €500 млн польского сайта Ceneo.

В то же время, продолжают поступать новые иски. В прошлом месяце в Амстердаме был подан иск на сумму €900 млн. от имени нескольких компаний. На прошлой неделе итальянская Moltiply Group SA объявила, что уведомила Google о требовании на сумму €2,97 млрд за убытки, которые, как она утверждает, понес ее сайт Trovaprezzi в период с 2010 по 2017 год.

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Впоследствии некоторые истцы увеличили свои претензии и привлекли внешних спонсоров судебных разбирательств, утверждая, что Google продолжает нарушать антимонопольное законодательство, манипулируя результатами поиска и не выполняя постановление ЕС от 2017 года. Это, по их словам, позволило технологическому гиганту несправедливо доминировать над веб-трафиком и прибылью.

В свою очередь, Google отвергает обвинения, заявляя, что рекламный показ, который она ввела в 2017 году для сайтов сравнения цен, сработал хорошо. Компания не делает различий между собственным сервисом покупок и сервисами конкурентов, добавил представитель, отметив, что в настоящее время более 1550 сайтов сравнения цен в Европе используют ее показ по сравнению с семью в 2017 году.

«Мы категорически не согласны с этими исками, подаваемыми компаниями, стремящимися получить выплаты вместо того, чтобы инвестировать в собственные продукты», — заявил представитель Google.

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Кроме гражданских исков, с 2017 года ЕС также наложил на компанию штрафы на сумму около 8 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства, хотя некоторые из этих штрафов были отменены. В дополнение к штрафу в размере 2,4 млрд евро по решению о сравнении цен, Google был оштрафован на 4,34 млрд евро и 1,49 млрд евро за практику, связанную с ее системой Android и рекламными контрактами. Google обжалует штраф Android, который был уменьшен судом низшей инстанции. Штраф по делу о рекламе был аннулирован, хотя Европейская комиссия все еще может подать апелляцию.

Даже при поддержке решения Европейской комиссии гражданские иски, которые сейчас проходят через суды, не являются гарантированными победами.

Истцам все еще нужно доказать, что действия поискового гиганта были ответственны за снижение их прибыли — препятствие, которое, по словам профессора права Керстинга, может быть трудно преодолеть.

Между тем, судебные тяжбы Google не ограничиваются Европой. В прошлом году Yelp Inc. подала иск в Сан-Франциско, обвинив Google в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. В нем утверждалось, что компания отдавала предпочтение отзывам из собственной рейтинговой системы, созданной на основе краудсорсинга, а не отзывам конкурентов. Google назвала это заявление безосновательным.

УНН По материалам:

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