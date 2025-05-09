Google уволил около 200 сотрудников в глобальном бизнес-подразделении — The Information Сегодня 03:45 — Фондовый рынок

Google уволил около 200 сотрудников в глобальном бизнес-подразделении — The Information

Компания Google сократила около 200 рабочих мест в своем глобальном бизнес-подразделении, которое отвечает за продажи и партнерство.

Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источник.

Компания сообщила, что она вносит небольшие изменения в состав команд, «чтобы повысить уровень сотрудничества и расширить возможности быстрого и эффективного обслуживания клиентов».

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В прошлом месяце Google уволила сотни сотрудников своего подразделения платформ и устройств, в котором помимо прочего размещаются платформа Android, телефоны Pixel и браузер Chrome.

Крупные технологические компании перенаправляют затраты на центры обработки данных и разработку искусственного интеллекта, сокращая одновременно инвестиции в другие отрасли.

В январе 2023 года Alphabet, материнская компания Google, объявила о планах сократить 12 000 рабочих мест или 6% своей глобальной рабочей силы. По данным, представленным в феврале, по состоянию на 31 декабря 2024 года в компании работали 183 323 человека.

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