Google уволил около 200 сотрудников в глобальном бизнес-подразделении — The Information
Компания Google сократила около 200 рабочих мест в своем глобальном бизнес-подразделении, которое отвечает за продажи и партнерство.
Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источник.
Компания сообщила, что она вносит небольшие изменения в состав команд, «чтобы повысить уровень сотрудничества и расширить возможности быстрого и эффективного обслуживания клиентов».
В прошлом месяце Google уволила сотни сотрудников своего подразделения платформ и устройств, в котором помимо прочего размещаются платформа Android, телефоны Pixel и браузер Chrome.
Крупные технологические компании перенаправляют затраты на центры обработки данных и разработку искусственного интеллекта, сокращая одновременно инвестиции в другие отрасли.
В январе 2023 года Alphabet, материнская компания Google, объявила о планах сократить 12 000 рабочих мест или 6% своей глобальной рабочей силы. По данным, представленным в феврале, по состоянию на 31 декабря 2024 года в компании работали 183 323 человека.
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