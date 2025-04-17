В Британии против Google подали групповой иск на £5 миллиардов — Finance.ua

В Британии против Google подали групповой иск на £5 миллиардов Сегодня 07:24

В Британии против Google подали групповой иск на £5 миллиардов

В среду, 16 апреля, против американского техгиганта Google в Великобритании подали коллективный иск на сумму 5 млрд фунтов стерлингов (6,6 млрд долларов США) за злоупотребление положением на рынке онлайн-поиска.

Об этом сообщает CNBC

Отмечается, что ученая по праву в области конкуренции Ор Брук подала соответствующий иск от имени сотен тысяч британских организаций, пользовавшихся рекламными поисковыми услугами Google с 1 января 2011 года до момента подачи иска.

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Интересы учёной представляет юридическая компания Geradin Partners.

В коллективном иске, поданном в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции Соединенного Королевства, утверждается, что Google «злоупотреблял своим положением, ограничивая конкурирующие поисковые системы, укреплял свое доминирующее положение на рынке и сделал себя единственным жизнеспособным местом для поисковой онлайн-рекламы».

«Сегодня британские предприятия и организации, большие или малые, почти не имеют другого выбора, кроме как использовать Google для рекламы своих продуктов и услуг», — отметила Брук в заявлении.

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В Google назвали это дело «еще одним спекулятивным и оппортунистическим случаем» и заявили, что планируют «решительно защищаться».

Исследование рынка 2020 года, проведенное Управлением по вопросам конкуренции и рынков (CMA) — регулятором по конкуренции Великобритании — показало, что 90% всех доходов на рынке поисковой онлайн-рекламы было получено компанией Google.

Укрінформ По материалам:

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