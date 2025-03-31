Google прогнозирует технологический прорыв в ближайшие 5 лет — Finance.ua

Google прогнозирует технологический прорыв в ближайшие 5 лет Сегодня 06:33 — Фондовый рынок

Глава подразделения Google Quantum AI Джулиан Келли отметил, что значительный прорыв в квантовых технологиях может произойти уже через пять лет. Это откроет новые возможности для вычислений, которые современные компьютеры не в состоянии реализовать.

В интервью CNBC он заявил, что квантовые компьютеры смогут решать сложные задачи в физике и создавать новые типы данных, хотя они выполняют только теоретические вычисления.

У нынешнего квантового компьютера Google — 105 кубитов, но для решения реальных задач требуется минимум миллион кубитов. Первые практические применения квантовых систем, по всей вероятности, будут в физическом моделировании и создании данных для обучения ИИ. Келли сомневается, что квантовые технологии смогут заменить текущие модели искусственного интеллекта.

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Квантовые вычисления вызывают все больше интереса среди технологических лидеров, таких как NVIDIA, Amazon и Microsoft, которая в феврале представила свой квантовый чип Majorana.

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