Google прогнозирует технологический прорыв в ближайшие 5 лет — Finance.ua
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Google прогнозирует технологический прорыв в ближайшие 5 лет

Фондовый рынок
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Глава подразделения Google Quantum AI Джулиан Келли отметил, что значительный прорыв в квантовых технологиях может произойти уже через пять лет. Это откроет новые возможности для вычислений, которые современные компьютеры не в состоянии реализовать.
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В интервью CNBC он заявил, что квантовые компьютеры смогут решать сложные задачи в физике и создавать новые типы данных, хотя они выполняют только теоретические вычисления.
У нынешнего квантового компьютера Google — 105 кубитов, но для решения реальных задач требуется минимум миллион кубитов. Первые практические применения квантовых систем, по всей вероятности, будут в физическом моделировании и создании данных для обучения ИИ. Келли сомневается, что квантовые технологии смогут заменить текущие модели искусственного интеллекта.
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Квантовые вычисления вызывают все больше интереса среди технологических лидеров, таких как NVIDIA, Amazon и Microsoft, которая в феврале представила свой квантовый чип Majorana.
По материалам:
nnews.com
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