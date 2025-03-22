Google прекращает поддержку Google Assistant — Finance.ua

Google прекращает поддержку Google Assistant
Компания Google сообщила, что прекратит поддержку приложения Google Assistant. Вместо него будут продвигать новый искусственный интеллект Gemini.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Когда мы запустили Google Assistant в 2016 году, технология обработки естественной речи и распознавания голоса открыла более естественный способ получить помощь от Google. Почти десять лет спустя мы переживаем очередное изменение платформы — на этот раз генеративный искусственный интеллект меняет способ взаимодействия с технологиями», — говорится в сообщении.
Компания сообщает, что в ближайшие месяцы обновит еще больше пользователей мобильных устройств из Google Assistant в Gemini.
Позже в этом году классический Google Assistant больше не будет доступен на большинстве мобильных устройств и не будет доступен для новых загрузок в магазинах мобильных приложений. Gemini также интегрируют в планшеты, автомобили, часы и домашние гаджеты.
«Возможности Gemini выходят далеко за пределы Google Ассистента, и он также может предоставлять совершенно новый вид помощи. Такие функции, как Gemini Live для непринужденных мультимодальных разговоров и Deep Research, который превращает Gemini в персонального научного ассистента, возможны только благодаря искусственному интеллекту — и мы только начинаем работать над этим», — отмечают в Google.
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