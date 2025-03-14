Apple и Google тормозят развитие мобильных браузеров: почему так — Finance.ua

Apple и Google тормозят развитие мобильных браузеров: почему так Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

виноваты Apple и Google. Рынок мобильных браузеров в Великобритании «не работает благополучно для потребителей и предприятий», сообщает британский антимонопольный орган. По его выводам, в этом

Согласно исследованию, проведенному для Управления по конкуренции и рынкам (CMA), Apple проводит политику, которая усложняет конкуренцию сторонним разработчикам браузеров на iOS, создавая препятствия для развития рынка. В то же время мобильная экосистема Google Android тоже имеет некоторые ограничения для конкурентов, хоть и в меньшей степени.

Apple требует, чтобы все браузеры на iOS работали на собственном движке WebKit, что ограничивает доступ альтернативных продуктов к функциям. Браузер Safari, установленный по умолчанию, имеет преимущество перед другими, что снижает осведомленность пользователей об альтернативах. Похожая ситуация с Google Chrome на Android, где он также установлен по умолчанию.

Исследование показало, что финансовые выплаты, которые Google осуществляет Apple при установке Chrome по умолчанию на iPhone, снижают стимулы для конкуренции. В ответ на это CMA предложила правовые меры по улучшению конкурентной среды, в частности обязав Apple разрешить сторонним разработчикам использовать альтернативные браузерные двигатели на iOS, а также вывести экран выбора браузера для пользователей при настройке устройств.

CMA также инициировало проверки мобильных экосистем Apple и Google с целью определить, имеют ли они стратегический рыночный статус (SMS) в соответствии с новыми законодательными нормами. Это позволит применять более строгие антимонопольные требования к компаниям, нарушение которых может привести к штрафам до 10% от годового оборота.

Марго Дейли, глава экспертной группы, отметила, что результаты исследования помогут продвигать работу CMA в направлении борьбы с антиконкурентными практиками.

itechua По материалам:

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