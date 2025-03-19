Google открывает доступ в Gemini к функции Audio Overview — Finance.ua

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Google открывает доступ в Gemini к функции Audio Overview

Технологии&Авто
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Google открывает доступ в Gemini к функции Audio Overview
Google открывает доступ в Gemini к функции Audio Overview
Google делает функцию Аудиоизложение (Audio Overview) доступной в Gemini. Пока только на английском, но вскоре добавят другие языки. Эта функция преобразует документы, презентации и отчеты Deep Research в аудиодискуссии в стиле подкастов, которые затем можно прослушать в другом месте.
Gemini создает диалог в стиле подкаста между двумя ИИ-ведущими, которые после всего одного нажатия приступят к оживленному глубокому обсуждению на основе загруженных файлов пользователей. Они подытожат материал, установят связи между темами, проведут динамичный диалог и предложат уникальные перспективы.
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Аудиоизложение также поможет в обучении. Можно скачать конспекты лекций, научные статьи, длинные цепочки электронных писем или отчеты, созданные Deep Research, и получить аудиоитог, который можно слушать в пути.
Функция Аудиоизложение станет доступна с сегодняшнего дня на английском языке для пользователей Gemini и Gemini Advanced по всему миру, а в скором времени будут добавлены и другие языки.
Для использования функции необходимо загрузить документы или презентации и нажать на подсказку над строкой запроса.
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«Вы можете слушать эти сгенерированные ИИ обсуждения, чтобы получить новые идеи и быть в курсе событий даже при выполнении нескольких задач одновременно», — говорится в релизе функции.
Аудиоизложение доступно в веб-версии и в мобильном приложении Gemini. Можно делиться аудиоитогами или загружать их для прослушивания в пути.
По материалам:
dev.ua
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