Google Gemini добавляет возможность скачивать и анализировать файлы бесплатно — Finance.ua

Google Gemini добавляет возможность скачивать и анализировать файлы бесплатно 19.02.2025, 01:24 — Технологии&Авто

Google Gemini добавляет возможность скачивать и анализировать файлы бесплатно

Google расширяет функциональность своего чатбот Gemini и предоставляет бесплатным пользователям возможность загружать и анализировать файлы. Эта функция была доступна только для подписчиков Gemini Advanced.

Об этом сообщает 9to5Google.

Как это работает?

Как только функция будет доступна, пользователи увидят подсказку «Загрузите файлы, чтобы получить скорые резюме и полезные идеи». Нажатие меню плюс открывает доступ к файлам, среди которых появляется Google Диск, рядом с существующими опциями камеры и галереи. Эта функция доступна как в приложении Android, так и на сайте gemini.google.com.

Gemini позволяет загружать документы, чтобы задавать вопросы по их содержанию, получать расширенный поиск и резюме. Электронные таблицы можно также использовать для получения информации и создания диаграмм.

Какие форматы файлов поддерживаются?

Обычные текстовые файлы: TXT.

Файлы кода, включая C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL и HTML.

Файлы документов DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX.

Документы, созданные в Google Docs.

Табличные файлы: CSV, TSV.

Файлы электронной таблицы: XLS, XLSX.

Электронные таблицы, созданные в Таблицах Google.

Speka По материалам:

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