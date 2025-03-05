Gemini от Google теперь может анализировать экран в реальном времени и просматривать видео — Finance.ua
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Gemini от Google теперь может анализировать экран в реальном времени и просматривать видео

Технологии&Авто
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На ежегодной выставке MWC 2025 в Барселоне Google представил революционные возможности для своего AI-ассистента. Gemini научился анализировать экран смартфона в реальном времени и комментировать видео во время их съемки.
Новая функция Screenshare позволяет Gemini «заглянуть» в ваш смартфон. Пользователи могут делиться содержимым и получать контекстные советы. На демонстрации AI предлагал варианты комбинации одежды при виде фото джинсов на странице интернет-магазина.
Это не просто расширенный поиск через Google Lens. Речь идет о диалоговом формате: вы обсуждаете с ассистентом детали, задаете уточняющие вопросы, а он анализирует визуальную информацию параллельно с разговором.
Вторая новинка — интеграция Gemini Live с камерой смартфона. Вживую показываете AI вазу с цветами? Получайте рекомендации по подбору цвета для интерьера. Система распознает объекты, их форму и контекст, предлагая решение без необходимости сохранять фото или видео.
Обновление приближает Gemini к возможностям ChatGPT с мультимодальным режимом. Обе платформы теперь умеют работать с видео, но Google делает ставку на непрерывное взаимодействие. В отличие от конкурента, нуждающегося в отдельной загрузке файлов, Gemini анализирует контент в реальном времени во время разговора.
Доступ к новым функциям получат подписчики Google One AI Premium (включает 2TB облачное хранилище и Gemini Advanced). Релиз ожидается в течение следующих месяцев. Эксперты считают, что это шаг к AI-помощникам, способным сопровождать пользователя в любой цифровой среде — от интернет-шоппинга до решения бытовых задач.
По материалам:
Terazus
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